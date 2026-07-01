Straupes tirgū "Siera ceļš" aicina nobaudīt gardumus, kurus neatrast lielveikalos
Straupes tirgū Zirgu pastā 5. jūlijā pirmo reizi kopā savus sierus prezentēs 11 siera ražotāji – “Siera ceļa” dalībnieki, veidojot Siera tirgu. Viņi iepazīstinās ar Latvijā ražoto sieru daudzveidību, piedāvājot nogaršot un iegādāties govs un kazas piena sierus, kā arī satikt pašus siera meistarus.
Tā būs iespēja vienuviet iepazīt dažādās ražotnēs un saimniecībās tapušus sierus, no kuriem daudzi ikdienā nav pieejami lielveikalu sortimentā.
“Siera ceļš” – Latvijas siera meistari un viņu sieri
“Siera ceļš” apvieno Latvijas siera ražotājus, kuri aicina iepazīt siera tapšanas stāstu – no pļavas līdz galdam. Viņus vieno rūpes par kvalitāti: siers top no pašu ganāmpulku vai uzticamu vietējo saimniecību piena, tostarp bioloģiskā un svaiga, nepasterizēta piena, savukārt zināšanas un prasmes pilnveidotas gan pie pieredzējušiem siera meistariem Latvijā un ārvalstīs, gan daudzu gadu praksē. Klāstā ir cietie, puscietie, mīkstie, pelējuma, tradicionālie, svaigie un krēmsieri, kūpinātie, kausētie, sālījumā nogatavinātie sieri un biezpiens.
Apmeklētāji ir gaidīti arī saimniecībās, lai redzētu visu siera radīšanas ceļu, sākot no pļavām, kurās ganās piena devējas, līdz siera nogatavināšanas pagrabiem un gardo sieru degustācijai.
“Siera ceļa” mājaslapa iepazīstina ar siera ražotājiem un viņu sieriem. 5. jūlijā Siera tirgū Straupē savus sierus piedāvās “Siera ceļa” dalībnieki:
• Birznieki - bioloģiskā saimniecība Tukuma novadā ar vienu no lielākajiem Latvijas vietējās kazas šķirnes ganāmpulkiem valstī. Piedāvājumā ir desmit veidu bioloģiskā kazu piena sieri - no maigiem svaigajiem sieriem līdz kūpinātiem un izteiksmīgākas garšas sieriem.
• Mājas siers Buki - gatavo sieru no Krimuldas kaimiņu saimniecības govju piena pēc ģimenē mantotām receptēm. Iecienītākais - kūpināts ķiploku siers.
• Soira - amatniecības siera ražotne Ādažos. Soiras sieri guvuši panākumus pasaules lielākajā pārtikas vērtēšānas sistēmā British Great Taste septiņus gadus pēc kārtas, ik gadus iegūstot galveno vērtējumu. Tirgū varēs iegādāties cietos sierus, brie tipa sierus, un Cepamsieru.
• Virbotnes - Virbotņu kazas Limbažu novadā ganās dabīgās pļavās. Saimniece gatavo kazas piena sieru un saldējumu.
• Rehtšprehera siers - Siguldas novada Lēdurgas pagastā top Rehtšprehera siers, kas gatavots no pirmā rīta slaukuma nepasterizēta govs piena pēc itāļu receptēm un nogatavināts no diviem līdz divpadsmit mēnešiem.
• Ievas siers - siers tiek gatavots no pašu saimniecībā Aizkraukles novadā iegūta nepasterizēta rīta slaukuma govs piena. Katru rītu trīs tonnas piena pārtop sierā, un viss process ir roku darbs. Ievas siers ir pazīstams gan ar savu klasisko nogatavināto sieru, gan plašo sieru klāstu ar dažādām garšām – tomātiem, baziliku, sīpoliem, ķiplokiem un citām piedevām.
• Zemnieku saimniecība “Juri” - bioloģiska saimniecība Latgalē, Preiļu novadā, kur saimnieki rūpējas par piecu piena govju ganāmpulku un sien sieru. “Juros” gatavo arī tradicionālo Latgales kaltēto biezpiena sieru – “Pakša” sieru, ko varēsiet nobaudīt arī Straupes tirdziņā.
• Gredzenmuiža - kazu saimniecība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, netālu no Burtnieku ezera, Valmieras novadā. Tirgus apmeklētāji varēs iegādāties ne tikai kazas sieru, bet arī kazas piena jogurtu, kefīru, karameles, un kazu vilnas dziju.
• Silmači - saimniecībā Gulbenes novadā gatavo kazas sieru. Svaigie sieri tiek gatavoti pēc vienkāršām, paaudzēs mantotām metodēm, savukārt puscietie un cietie sieri top, iedvesmojoties no itāļu receptēm. Uz Straupes tirgu saimnieki vedīs trīs veidu svaigos sierus, divu veidu svaigos kūpinātos sierus, un trīs veidu nogatavinātos sierus: mēnesi nogatavināto Sviestmaižu sieru, divus mēnešus nogatavināto Casa Bianca, un četrus mēnešus nogatavināto sieru “Ferdinands”. Būs arī jau visu iecienītie un gaidītie siera smēriņi trīs garšās.
• Pilsgravas - bioloģiskā saimniecība Valmieras novadā. Kazas ganās bioloģiskās pļavās Rūjas upes krastā. Saimniece no kazu piena gatavo svaigo krēmsieru, sieru ar dažādiem garšaugiem, kā arī kūpinātu sieru.
• Pakalnieši - Neliela siera ražotne Gulbenes novadā, kur govs piena sieru gatavo, saglabājot paaudzēs pārmantotos siera darīšanas paņēmienus. Straupes Siera tirgū varēs nogaršot un iegādāties dažāda veidu svaigos sierus, krēmsieru ar zaļumiem un čilli, marinētu sieru un siera bumbiņas, sviestu ar kaņepēm.
Tirgus laikā taps arī lielā "Siera ceļa" siera plate no visu dalībnieku sieriem, ko ikviens varēs nogaršot. Apmeklētājus gaidīs arī siera meistarklases un citas gardas aktivitātes. Aktuālajai informācijai par Siera tirgu var sekot Facebook pasākumā:
“Siera ceļa” turpmākie plāni
Jau tūlīt pēc Straupes Siera tirgus “Siera ceļa” dalībnieki dosies uz “Mazlauru” saimniecību, lai aplūkotu Rehtšprehera siera ražotni un pārrunātu plānus sieru pieteikšanai un nosūtīšanai uz pasaules siera konkursu World Cheese Awards jau šajā rudenī.
“Siera ceļš” ir atvērts visiem Latvijas siera ražotājiem, kuri vēlas pievienoties, lai gūtu jaunu pieredzi un kopā tiektos uz izcilu siera kvalitāti un atpazīstamību gan tepat Latvijā, gan ārpus mūsu valsts.