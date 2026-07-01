Daudzi pieļauj šo vienu kļūdu, kas dzīvoklī liek justies kā mitrā pirtī
Karstā laikā daudzi domā, ka galvenā problēma ir augsta temperatūra, taču bieži vien vēl lielāku diskomfortu rada tieši augsts gaisa mitrums. Ja ārā ir karsts un vienlaikus mitrs laiks, ēka uzsūc mitrumu, bet, plaši atverot logus, tas nonāk arī telpās.
Rezultātā sviedri no ādas iztvaiko lēnāk, ķermenis nespēj efektīvi atdzist, drēbes žūst ļoti ilgi un telpas šķiet smacīgas.
Papildu mitrumu rada arī ikdienas paradumi – mazgāta veļa, ēdiena gatavošana, dušas, telpaugi un pat cilvēku elpošana. Ja dzīvoklī ir slikta ventilācija vai nav mehāniskās ventilācijas sistēmas, mitrais gaiss neizkļūst ārā un uzkrājas. Dažkārt situāciju pasliktina arī ēkas konstrukcijas, piemēram, slikti vēdināmi stūri vai pagraba mitrums.
Lūk, desmit praktiski padomi.
1. Vēdini tikai īstajā laikā
Logus vislabāk atvērt agri no rīta vai vēlu vakarā, kad gaiss ārā ir vēsāks un parasti arī sausāks. Dienas vidū, īpaši tveicīgā laikā, caur atvērtiem logiem telpās bieži ieplūst vēl siltāks un mitrāks gaiss. Tāpēc karstākajās stundās logus labāk turēt aizvērtus un aizvilkt aizkarus vai žalūzijas.
2. Izmanto gaisa sausinātāju
Tas ir viens no efektīvākajiem risinājumiem, ja telpās mitrums ilgstoši pārsniedz aptuveni 60 %. Sausinātājs savāc lieko mitrumu, tādēļ drēbes žūst ātrāk un telpās kļūst vieglāk elpot. Daudzi modeļi diennakts laikā spēj savākt vairākus litrus ūdens.
3. Ieslēdz gaisa kondicionieri
Lielākā daļa kondicionieru ne tikai atdzesē telpu, bet vienlaikus arī samazina gaisa mitrumu. Tāpēc pat pie nelielas temperatūras pazemināšanas pašsajūta kļūst ievērojami labāka. Dažām ierīcēm ir īpašs "Dry" jeb sausināšanas režīms.
4. Nežāvē veļu dzīvoklī
Svaigi izmazgāta veļa telpā izdala ļoti daudz mitruma. Ja iespējams, žāvē to uz balkona, ārā vai izmanto veļas žāvētāju. Tas palīdzēs ievērojami samazināt mitruma līmeni mājoklī.
5. Gatavojot ēdienu, izmanto tvaika nosūcēju
Vārot zupas vai makaronus, telpā nonāk liels daudzums ūdens tvaika. Nosūcējs palīdz šo mitrumu novadīt ārpus telpām. Ja nosūcēja nav, pēc gatavošanas īslaicīgi izvēdini virtuvi.
6. Pēc dušas ļauj vannasistabai izvēdināties
Karsta duša rada ļoti daudz tvaika, kas var izplatīties visā dzīvoklī. Ja vannasistabā ir ventilators, ieslēdz to vēl vismaz 15–20 minūtes pēc mazgāšanās. Ja ventilatora nav, atver logu vai durvis tikai tad, kad mitro gaisu iespējams efektīvi novadīt ārā.
7. Seko līdzi mitruma līmenim
Neliels digitālais higrometrs maksā salīdzinoši maz, bet sniedz ļoti noderīgu informāciju. Par komfortablu telpu mitrumu parasti uzskata aptuveni 40–60 %. Zinot reālo situāciju, būs vieglāk saprast, vai nepieciešama papildu sausināšana.
8. Samazini liekus mitruma avotus
Ja telpās ir daudz telpaugu, karstajās dienās tie iztvaiko vairāk ūdens. Arī atvērti akvāriji vai dekoratīvās strūklakas palielina gaisa mitrumu. Ja mitrums rada diskomfortu, apsver iespēju uz laiku samazināt šādu mitruma avotu ietekmi.
9. Uzlabo gaisa cirkulāciju
Ventilators pats par sevi gaisu nesausina, taču tas veicina gaisa kustību un palīdz sviedriem ātrāk iztvaikot no ādas. Ja vienlaikus darbojas kondicionieris vai sausinātājs, ventilators palīdz sausākam gaisam vienmērīgāk izplatīties pa telpu. Tas var ievērojami uzlabot pašsajūtu.
10. Pārbaudi, vai nav slēptu mitruma problēmu
Ja augsts mitrums saglabājas arī sausā laikā vai visu gadu, iespējams, cēlonis ir ūdens noplūde, nepietiekama ventilācija vai ēkas konstrukciju problēmas. Šādā gadījumā ar vienkāršu vēdināšanu nepietiks. Ir vērts pārbaudīt dzīvokļa ventilācijas sistēmu un, ja nepieciešams, konsultēties ar speciālistu.
Ja telpās mitrums ilgstoši pārsniedz 60–65 %, ne tikai pasliktinās pašsajūta, bet pieaug arī pelējuma un putekļu ērcīšu attīstības risks. Tāpēc īpaši tveicīgās un mitrās vasaras dienās ir svarīgi censties uzturēt telpu mitrumu komfortablā līmenī.