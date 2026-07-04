Viens auglis atbaida mušas gan mājās, gan dabā: tās ienīst šo smaržu
Vasarā jebkuri kukaiņi, tostarp mušas, var iepeldēt dzīvoklī caur atvērtajiem logiem. Tos ne vienmēr var neatvērt – nepieciešams svaigs gaiss, un ne visiem ir moskītu sieti.
Kā atbrīvoties no mušām mājās
Britu izdevums "Express" iesaka, kā vasarā mājās atbrīvoties no mušām un atturēt kukaiņus no jūsu mājokļa. Ir svarīgi saprast, ka, pat ja noņemsiet visu, kas piesaista kukaiņus, tās joprojām var iepeldēt vienkārši tāpēc, ka tas ir iespējams.
Regulāra uzkopšana, atkritumu iznešana, trauku mazgāšana un ieradums neatstāt ēdienu uz galda ir labi, bet tas negarantē dzīvi bez kukaiņiem.
Tieši tāpēc šis triks, lai mušas neielidot mājā, vienmēr būs aktuāls, pat visrūpīgākajām saimniecēm.
Jūs zināt, ka izdzīt mušas no mājas ir visai grūti - ļoti retos gadījumos tās pašas izlido caur logu, pa kuru iepeldēja. Parasti nākas ķerties pie avīzes vai čības.
Lai izvairītos no šādas nepatīkamās nodarbes, veikalā nopērciet svaigu citronu un ieduriet tajā nedaudz krustnagliņu.
Sagrieziet citronu uz pusēm un ieduriet mīkstumā dažas krustnagliņas, lai auglis izskatītos kā ezītis. Šo paštaisīto mušu atbaidītāju var likt uz palodzēm, galdiem, augļu traukiem un jebkurām virsmām, kur var parādīties mušas. Jo vairāk šādu citronu izvietosiet, jo lielāka iespēja, ka mušas vispār neielidos mājā.
Iemesls ir vienkāršs: kukaiņi ienīst citrona smaržu, bet kombinācijā ar krustnagliņām tā iedarbība ir vēl spēcīgāka.
Citronam un krustnagliņām ir stipra smarža, kas kairina mušu receptorus un dezorientē kaitēkļus. Vienreiz uzņemdami šo "indīgumu", kukaiņi vairs nevēlas atgriezties vietā, kur tas tika atrasts.
Tieši tāpēc šis triks ir noderīgs ne tikai pilsētas dzīvokļiem, bet arī piknikiem - vienkārši nolieciet blakus citronu, kas pildīts ar krustnagliņām, un varēsiet baudīt maltīti mierā, bez "nevēlamiem viesiem".
Tagad jūs zināt, ko darīt, lai mušas neielidotu mājā, un varēsiet atpūsties gan dabā, gan mājās bez liekām raizēm.