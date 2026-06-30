No 1. jūlija mājas (istabas) dzīvnieku labturības pārbaudes veiks pašvaldības policija.
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Šodien 12:35
No 1. jūlija mainās kārtība, kur ziņot par mājdzīvnieku labturības pārkāpumiem
Saskaņā ar grozījumiem Dzīvnieku aizsardzības likumā, no rītdienas, 2026. gada 1. jūlija, sūdzības par iespējamiem mājas (istabas) dzīvnieku labturības pārkāpumiem pārbaudīs pašvaldības policijas darbinieki, Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) pieaicinot tikai gadījumos, kad būs pamatotas aizdomas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.
Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem par iespējamiem mājas (istabas) dzīvnieku labturības pārkāpumiem jāziņo savas pašvaldības policijai nevis PVD, kā tas bija līdz šim.
PVD arī pēc 1. jūlija turpinās uzraudzīt mājas (istabas) dzīvnieku labturību veterinārās uzraudzības objektos, piemēram, dzīvnieku patversmēs un viesnīcās, specializētajās tirdzniecības vietās u.c. PVD reģistrētos objektos, kā arī nodrošinās administratīvā pārkāpuma izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu gadījumos par cietsirdību pret dzīvniekiem un fiziskā kaitējumu nodarījumu citiem dzīvniekiem.
Jāpiebilst, ka 2025. gadā PVD saņēma 1 276 iesniegumus par iespējamiem mājas (istabas) dzīvnieku labturības pārkāpumiem. Pamatotas bija 297 sūdzības.