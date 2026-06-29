Kādi knifi jāievēro, gatavojot ēdienu uz ugunskura?
Katlā uz ugunskura gatavotam ēdienam ir ne tikai cita garša un smarža, kā mājās uz plīts, bet tas arī rada pavisam citu noskaņu. Tomēr, lai viss izdotos, ir vērts paturēt prātā dažus knifiņus.
Prātīgi sagatavota ugunskura vieta un pareizi izvēlēta malka
Ja mājas pagalmā vēl nav iekārtota ugunskura vieta vai arī gatavot ieplānots kaut kur dabā, ir ļoti svarīgi padomāt par drošību. Ugunskura vieta noteikti jānorobežo ar ķieģeļiem vai akmeņiem un katram gadījumam blakus tai jātur spainis ar ūdeni vai smiltīm. Protams, iepriekš jāsagādā arī kurināmais, un vislabāk derēs sausa lapu koku malka. Skujkoki degot rada daudz sodrēju un dzirksteļu, turklāt var piešķirt ēdienam nevēlamu aromātu. Nekādā gadījumā gatavošanas laikā ugunskurā nedrīkst mest plastmasas maisiņus, pudeles vai citas lietas. Tas var ne tikai ietekmēt ēdiena garšu, bet arī padarīt to bīstamu veselībai.
Kurš katrs katls nederēs
Ja gatavošana uz ugunskura iecerēta kā vienreizējs pasākums, piemēram, pārgājienā, var izlīdzēties ar jebkādu katliņu, bet regulārai lietošanai ir vērts investēt kvalitatīvā čuguna katlā. Tas ilgāk uztur vienmērīgu temperatūru, un tos neietekmē gatavošana uz lielas liesmas. Pareizi kopts čuguna katls var kalpot ne vienai vien paaudzei. Katlam, kurā gatavo uz ugunskura, vajag labu vāku, kas cieši pieguļ. Tas neļaus katlā iebirt pelniem, kā arī ilgāk uzturēs ēdienu siltu.
Ko gatavot, bet no kā labāk atturēties
Galvenā atšķirība starp gatavošanu uz uguns vai mājās uz plīts ir tāda, ka uz ugunskura lielākoties ir diezgan grūti kontrolēt temperatūru. Produkti, kas ir pārvārīti, vairs ne pēc kā negaršo vai maina konsistenci, tāpēc tā nebūs īsti laba izvēle. Kā piemēru var minēt makaronus, nūdeles, vārītus kartupeļus un citus dārzeņus. Nederēs arī ēdieni, kas pēc gatavošanas vēl kaut kā speciāli jāapstrādā: kartupeļu biezenis, dārzeņu krēmzupas un tamlīdzīgi.
Uz ugunskura vislabāk sanāks ēdieni, kas ilgi jāgatavo un labi garšo ne tikai uzreiz pēc pasniegšanas, piemēram, gulašzupa, borščs, soļanka, dažādi sautējumi, ragū un, protams, plovs. Starp citu, neticami gardi sanāk uz ugunskura sautēti skābie kāposti, kas vienlīdz labi garšo kā ziemā, tā vasarā.