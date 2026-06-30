Smalkmaizītes un citi gardumi no zemenēm
Zemeņu laikam piedien arī dažādi no šīm ogām gatavoti našķi. Pamēģini un, ja tavas garšas kārpiņas kādu no receptēm atzīst par labu esam, saglabā to nākamajiem gadiem.
Zemeņu smalkmaizītes 20 minūtēs
Sastāvdaļas:
5 plāksnītes saldētas rauga mīklas
zemenes
pusglāze saldā krējuma
5 ēdk. "Mascarpone"
1 glāze pūdercukura
1 ola
Gatavošana:
Atlaidini saldētās mīklas plāksnes, sagriez kvadrātos un pārsmērē ar sakultu olu. Katru kvadrātu pārloki tā, lai veidojas trīsstūris. Liec cepeškrāsnī un cep 200 grādu temperatūrā aptuveni 10 minūtes.
"Mascarpone" sakul kopā ar saldo krējumu un pūdercukuru. Vari piespiest nedaudz citrona vai laima sulas. Kad maizītes atdzisušas, tajās pildi krēmu un ripiņās sagrieztas zemenes. Pārkaisi ar pūdercukuru.
Ņem vērā – smalkmaizītes jāpilda īsi pirms pasniegšanas.
Saldēts zemeņu–banānu jogurts
Sastāvdaļas:
300 g grieķu jogurta
250 g zemenes
2–3 banāni
Gatavošana:
Zemenes nomazgā un sagriez mazākos gabaliņos. Ja vēlies, vari blendēt, taču labāk izmanto biezputras stampiņu, lai būtu arī nelieli gabaliņi. To pašu dari ar banāniem – nomazgā, sagriez mazākos gabaliņos un sastampā vai sablendē. Pievieno grieķu jogurtu, samaisi un liec saldētavā, līdz masa pa pusei, bet ne pilnībā, sasalusi. Rotā ar zemenēm un/vai zefīra gabaliņiem.
Zemeņu zupa ar piparmētrām un saldējumu
Sastāvdaļas:
svaigas zemenes
piparmētru lapiņas
laims (derēs arī citrons)
cukurs pēc garšas
saldējums (plombīra, vaniļas)
"Selgas" cepumi
Gatavošana:
Noskalo zemenes un piparmētras, zemenes atbrīvo no kātiņiem. Visu saliec blenderī: zemenes, piparmētru lapiņas, laima vai citrona sulu, cukuru. Sablendē.
Sulu lej bļodiņā un pievieno saldējumu, dažas gabaliņos sagrieztas zemenes, apber ar sadrumstalotiem cepumiem.