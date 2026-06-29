Gaisīgs deserts no persikiem
Viegls, maigs un atsvaidzinošs deserts vasaras dienām. Sulīgās aprikozes, gaisīgais krēms un kraukšķīgās piedevas veido izcilu garšu kombināciju.
Sastāvdaļas:
(4 porcijām)
6 gatavas aprikozes
250 ml saldā krējuma (35%)
200 g bezpiedevu vai grieķu jogurta
2–3 ēdk. pūdercukura
1 tējk. vaniļas ekstrakta vai vaniļas cukura
8–10 amaretti cepumi vai smilšu cepumi
svaigas piparmētru lapiņas dekorēšanai
Gatavošana:
Aprikozes nomazgā, izņem kauliņus un sagriez nelielos gabaliņos. Aukstu saldo krējumu saputo ar pūdercukuru un vaniļu līdz stingrām putām. Uzmanīgi iemaisi jogurtu, saglabājot krēma gaisīgumu. Cepumus viegli sadrupini.
Deserta glāzēs liec kārtās cepumu drupačas, krēmu un aprikožu gabaliņus. Kārtas atkārto vēlreiz. Pirms pasniegšanas desertu atdzesē ledusskapī vismaz 30 minūtes. Dekorē ar aprikožu šķēlītēm, cepumu drupačām un piparmētru lapiņām.
Padoms
Vēl izteiksmīgākai garšai aprikozes var apslacīt ar tējkaroti medus un dažiem pilieniem citrona sulas. Savukārt svētku versijai desertam var pievienot nedaudz grauzdētu mandeļu skaidiņu vai rīvētu balto šokolādi.