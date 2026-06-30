Šo dārza tehniku vasaras vidū nav vērts pirkt jaunu
Jūlijs ir brīdis, kad dārzā skaidri redzams, kura tehnika patiešām ir vajadzīga. Pļāvējs, trimmeris, zāģis vai laistīšanas aprīkojums ne vienmēr jāpērk jauns, taču lietotai tehnikai pirms iegādes jāpievērš uzmanība praktiskām detaļām.
Vasaras vidū dārzs vairs nav tikai plānos. Zāle aug ātri, dzīvžogs prasa apgriešanu, dobēm vajag ūdeni, bet pagalmā arvien biežāk parādās darbi, kurus ar lāpstu un šķērēm vien paveikt ir grūti. Tieši jūlijā daudzi mājas īpašnieki saprot, ka pietrūkst piemērota pļāvēja, jaudīgāka trimmera, zaru zāģa vai urbja sīkiem remonta darbiem. Šādos gadījumos lietota tehnika var būt saprātīgs risinājums, ja to izvēlas pārdomāti.
Pļāvējs: svarīgākais ir pagalma izmērs
Pļāvēju izvēlē biežākā kļūda ir pirkt tehniku pēc principa “jo jaudīgāks, jo labāk”. Patiesībā vispirms jāskatās uz pagalmu. Nelielam zālienam pie mājas bieži pietiek ar elektrisko vai akumulatora pļāvēju. Tas būs klusāks, vieglāk kopjams un ērtāks, ja nav jāpļauj liela platība.
Benzīna pļāvējs vairāk noder lielākam pagalmam, nelīdzenākai vietai vai īpašumam laukos, kur zāle mēdz ataugt biezāka. Pērkot lietotu pļāvēju, svarīgi pārbaudīt, vai motors iedarbojas bez ilgas raustīšanas, vai asmens nav stipri bojāts, vai korpuss nav izrūsējis un vai riteņi kustas vienmērīgi. Ja pļāvējam ir savācējgrozs, jāpaskatās, vai tas nav saplīsis un vai stiprinājumi turas vietā.
Lietots pļāvējs var būt labs pirkums, ja tas nav acīmredzami nolietots un nav ilgi stāvējis mitrā šķūnī. Vizuālais izskats nav vienīgais rādītājs, bet rūsa, eļļas noplūdes vai ļoti skaļš motors ir signāli, ka labāk meklēt citu variantu.
Trimmeris: noder vietās, kur pļāvējs netiek klāt
Trimmeris bieži kļūst vajadzīgs tieši sezonas vidū. Ar to var sakopt zāli gar žogu, ap kokiem, pie dobēm, ap šķūni, gar grāvmalu vai vietās, kur pļāvējs netiek klāt. Mazam pagalmam var pietikt ar akumulatora trimmeri, bet lielākai teritorijai vai biezākai zālei piemērotāks būs benzīna modelis.
Lietotam trimmerim īpaši svarīgi pārbaudīt rokturus, aizsargu, auklas padevi un motora darbību. Ja trimmeris stipri vibrē, grūti iedarbojas vai tam trūkst aizsargdaļu, tas var būt neērts un nedrošs. Akumulatora modelim jānoskaidro, cik ilgi baterija tur slodzi, jo jauna baterija dažkārt maksā tik daudz, ka pirkums vairs nav izdevīgs.
Labs trimmeris nav tas, kas tikai “vēl iet”. Tam jābūt pietiekami ērtam, lai ar to varētu strādāt ilgāk par desmit minūtēm bez noguruma un dusmām.
Zāģis un dzīvžoga šķēres: drošība pirmajā vietā
Sezonas vidū bieži jāapzāģē zari, jāsaīsina dzīvžogs vai jāsakopj krūmi, kas pēc lietus un siltuma strauji saauguši. Lietots ķēdes zāģis, zaru zāģis vai dzīvžoga šķēres var būt praktisks pirkums, taču šeit svarīgākais ir drošība.
Pirms iegādes jāpārbauda, vai darbojas slēdži, bremzes un aizsargi, vai nav bojāts vads, ja instruments ir elektrisks, un vai asmens nav pārmērīgi nodilis. Ķēdes zāģim jāskatās ķēdes stāvoklis, eļļošana un tas, vai motors strādā vienmērīgi. Ja nav pieredzes ar šādu tehniku, labāk izvēlēties vienkāršāku modeli vai palūgt kādam zinošākam palīdzēt novērtēt stāvokli.
Tehniku, kas griež, zāģē vai strādā ar lielu ātrumu, nevajadzētu pirkt tikai tāpēc, ka cena šķiet zema. Ja rodas šaubas par drošību, labāk no pirkuma atteikties.
Urbis un rokas instrumenti: vajadzīgi arī dārzā
Dārza sezonā bieži izrādās, ka vajadzīga ne tikai pļaušanas tehnika. Jāsalabo sols, jāpieliek plaukts šķūnī, jānostiprina žoga dēlis, jāieskrūvē āra lampa vai jāsamontē dārza kaste. Šādos brīžos labs urbis, skrūvgriezis, slīpmašīna vai instrumentu komplekts var ietaupīt gan laiku, gan meistara izsaukumu.
Lietotam akumulatora urbim būtiskākais ir baterija. Ja tā ātri izlādējas, instruments ikdienā būs kaitinošs, pat ja pats korpuss izskatās labi. Jāpārbauda arī patrona, ātrumu pārslēgšana un tas, vai instruments strādā vienmērīgi bez dīvainām skaņām.
Vienkāršus rokas instrumentus, piemēram, knaibles, atslēgas, zāģus vai dārza šķēres, lietotus pirkt ir diezgan droši, ja tie nav saliekti, sarūsējuši vai ar bojātiem rokturiem.
Laistīšanas aprīkojums: mazs pirkums, liela nozīme
Jūlijā viens no praktiskākajiem pirkumiem ir laistīšanas aprīkojums. Šļūtene, smidzinātājs, savienojumi, laistīšanas pistole vai lietus ūdens muca nav dārgākās lietas dārzā, taču tās būtiski atvieglo ikdienu.
Lietotai šļūtenei jāpārbauda, vai tā nav saplaisājusi un vai savienojumi netek. Smidzinātājam svarīgi, lai tas grieztos vienmērīgi un nešļakstītu ūdeni tikai vienā virzienā. Ja dārzs ir lielāks, praktisks risinājums var būt arī vienkārša pilienlaistīšana dobēm vai siltumnīcai.
Šādas lietas bieži ir vērts iegādāties sezonas laikā, jo tad uzreiz redzams, kas tieši dārzam pietrūkst.
Kā saprast, vai lietots pirkums ir izdevīgs?
Pērkot lietotu dārza tehniku, galvenais nav tikai zemāka cena. Jāskatās, vai prece ir darba kārtībā, vai tai ir pieejami piederumi, vai nav nepieciešams dārgs remonts un vai konkrētais modelis atbilst jūsu pagalmam.
Ja lietota prece maksā būtiski mazāk nekā jauna, bet tai drīz būs jāmaina baterija, asmens, ķēde vai motors, ietaupījums var pazust. Tāpēc pirms pirkuma ir vērts uzdot vienkāršu jautājumu: vai šo tehniku varēšu izmantot uzreiz, vai arī tā vispirms būs jāremontē?
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Plānojot pirkumu, vērts salīdzināt ne tikai cenu, bet arī preces stāvokli un to, cik bieži tā tiks izmantota. Ja instruments vajadzīgs dažas reizes sezonā, lietots pirkums bieži ir loģiskāks nekā jauns. Savukārt tehniku, kas tiks izmantota katru nedēļu, vērts izvēlēties rūpīgāk un pārbaudīt īpaši uzmanīgi.
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Galvenais ir pirkt pēc vajadzības, nevis emocijām
Dārza sezonas vidū ir viegli nopirkt pirmo tehniku, kas šķiet piemērota. Tomēr labāk sākt ar konkrētu vajadzību: kur tieši to izmantos, cik bieži, cik liela ir teritorija un vai būs vieta glabāšanai.
Lietota dārza tehnika var būt ļoti praktisks risinājums, ja tā ir pārbaudīta, atbilst darba apjomam un nav jāremontē uzreiz pēc iegādes. Jo skaidrāk saprotams, kāds darbs jāpaveic, jo lielāka iespēja nopirkt tieši to, kas dārzā patiešām noderēs.
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