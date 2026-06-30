Kad pagalmā krājas ūdens, vajadzīgs lielāks plāns
Ja pēc lietus ūdens regulāri paliek pie mājas, garāžas vai piebraucamā ceļa, tas nav tikai neērts pagalma defekts. Bieži tā ir zīme, ka īpašumam vajadzīga pārdomāta ūdens novadīšana un plašāka teritorijas sakārtošana.
Vasarā pagalma problēmas ir visvieglāk pamanīt. Pēc spēcīgākas lietusgāzes uzreiz redzams, kur krājas ūdens, kur veidojas dubļi, pa kuru vietu nevar ērti piebraukt un kur celiņš kļūst slidens. Sākumā šķiet, ka pietiks ar grants piebēršanu vai dažām bruģa plāksnēm, taču praksē ūdens problēmas reti atrisinās ar vienu ātru labojumu. Ja ūdens nepareizi virzās pa teritoriju, tas ietekmē gan pagalmu, gan mājas pamatus, gan turpmākos labiekārtošanas darbus.
Ūdens pie pamatiem nav jāignorē
Viens no būtiskākajiem signāliem ir peļķes pie mājas pamatiem. Ja pēc lietus ūdens ilgstoši stāv pie sienas, kāpnēm, pagraba logiem vai garāžas, laika gaitā tas var radīt mitrumu konstrukcijās. Īpaši uzmanīgi jāskatās uz vecākām mājām, kur hidroizolācija var nebūt ideālā stāvoklī.
Dažreiz problēmas cēlonis ir vienkāršs: aizsērējušas notekas, nolauzta caurule vai ūdens novadīšana tieši pie mājas. Citreiz jautājums ir plašāks, piemēram, zemes reljefs ir vērsts uz ēku, pagalms pēc gadiem ir nosēdies vai piebraucamais ceļš izbūvēts tā, ka ūdens netiek prom no īpašuma.
Tāpēc pirmais solis nav uzreiz likt bruģi vai rakt grāvi. Vispirms jāskatās, kur ūdens rodas un kur tam būtu jāaizplūst.
Bruģi nevajadzētu likt pirms drenāžas
Daudzi īpašnieki sāk ar redzamāko daļu: piebraucamo ceļu, celiņiem vai terases zonu. Tas ir saprotami, jo tieši šīs vietas ikdienā traucē visvairāk. Taču, ja nav sakārtota ūdens novadīšana, jauns segums problēmu var tikai paslēpt uz īsu brīdi.
Bruģa ieklāšana prasa pareizu pamatni, slīpumu un ūdens novades risinājumu. Ja zem bruģa nav pārdomāta drenāža vai ūdens noteces virziens, pēc pirmās ziemas var parādīties nosēdumi, bedres un peļķes. Tad nākas daļu jau paveikto darbu ņemt nost un sākt no jauna.
Tieši tāpēc lielākos pagalma projektos darbu secība ir ļoti svarīga. Vispirms ūdens, reljefs un pamatne. Tikai pēc tam segums, apgaismojums, dobes un dekoratīvās zonas.
Piebraucamais ceļš ir vairāk nekā grants kārta
Ja pie mājas regulāri brauc automašīnas, piebraucamais ceļš kļūst par vienu no svarīgākajām pagalma daļām. Vasarā problēmas var šķist nelielas, bet rudenī un pavasarī tās parasti kļūst daudz redzamākas. Ceļš sāk grimt, veidojas rises, ūdens krājas vienā vietā, bet slapjā laikā zeme tiek ienesta mājā.
Šādos gadījumos nepietiek tikai piebērt vēl vienu grants kārtu. Jāsaprot, kāda ir esošā pamatne, cik liela slodze būs ceļam un kur tiks novadīts ūdens. Ja vēlāk plānots likt bruģi, automātiskos vārtus vai āra apgaismojumu, šīs lietas jāparedz pirms seguma izbūves.
Praktiski tas nozīmē, ka viens “mazs” darbs ātri pārvēršas projektā ar vairākām daļām: zemes darbi, drenāža, pamatne, segums, elektrības izvadi un piekļuve vārtiem vai garāžai.
Žogs un vārti jāplāno kopā ar pagalmu
Arī žogs bieži tiek uztverts kā atsevišķs projekts. Tomēr realitātē tas ir cieši saistīts ar visu teritorijas plānojumu. Ja pagalmā ir problēmas ar ūdeni, zemes līmeni vai piebraukšanu, žoga un vārtu izbūve var kļūt sarežģītāka.
Pirms žoga uzstādīšanas jābūt skaidram, kur atradīsies vārti, cik plata būs iebraukšana, vai būs vieta automašīnas manevrēšanai un vai pie vārtiem nekrāsies ūdens. Ja paredzēti automātiskie vārti, jādomā arī par elektrības pieslēgumu un vietu mehānismiem.
Laba teritorijas plānošana nozīmē, ka žogs, vārti, piebraucamais ceļš un ūdens novadīšana netiek risināti katrs atsevišķi. Tie veido vienu sistēmu.
Kad projekts kļūst lielāks par parastu remontu
Ir brīdis, kad pagalma sakārtošana vairs nav tikai neliels remonts. Tas notiek tad, kad viena problēma ietekmē nākamo. Piemēram, ūdens krājas pie mājas, tāpēc vajadzīga drenāža. Drenāžas dēļ jāmaina zemes līmenis. Pēc zemes līmeņa maiņas jādomā par celiņiem un piebraucamo ceļu. Savukārt piebraucamais ceļš jāplāno kopā ar vārtiem un žogu.
Šādā situācijā ir vērts izveidot kopainu, nevis katru sezonu labot vienu mazu posmu. Tas nenozīmē, ka viss jāizdara uzreiz, bet ir svarīgi zināt darbu secību. Citādi var sanākt, ka šogad ieklātais segums nākamgad jārok vaļā, jo tikai tad tiek saprasts, ka zem tā vajadzēja ierīkot drenāžu vai kabeļus apgaismojumam.
Kā saprast izmaksas?
Nelieli pagalma darbi var izmaksāt dažus simtus eiro, piemēram, grants piebēršana, noteku sakārtošana vai atsevišķu bojātu vietu labošana. Taču, ja jārisina drenāža, jāmaina zemes līmeņi, jābūvē piebraucamais ceļš, jāliek bruģis vai jāuzstāda žogs ar vārtiem, izmaksas parasti jau mērāmas vairākos tūkstošos eiro.
Pirms lēmuma pieņemšanas ieteicams iegūt vismaz vienu detalizētu tāmi, kur redzami zemes darbi, materiāli, tehnika, meistaru darbs un iespējamās papildu izmaksas. Praktiski ir paredzēt arī rezervi, jo teritorijas darbos neparedzēti apstākļi nav retums.
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Ko iesaka praktiķi?
Meistari parasti iesaka pagalma darbus sākt nevis ar skaistāko, bet ar tehniski svarīgāko. Vispirms jāatrisina ūdens novadīšana un pamatnes jautājumi. Tikai pēc tam ir vērts domāt par segumu, žogu, gaismu un dekoratīvajām zonām.
Vēl viens praktisks padoms ir novērot pagalmu pēc lietus. Nevis tajā pašā brīdī, bet arī pēc dažām stundām un nākamajā dienā. Ja ūdens joprojām stāv vienā vietā, zeme tur ir pārāk mitra vai segums neizžūst, problēma var būt dziļāka.
Speciālisti arī iesaka nefokusēties tikai uz zemāko cenu. Drenāža un seguma pamatne nav redzamākā projekta daļa, bet tieši tā nosaka, cik ilgi kalpos bruģis, celiņi un piebraucamais ceļš.
Galvenais ir sakārtot cēloni, nevis sekas
Peļķe pagalmā var šķist neliela neērtība, bet tā bieži parāda plašāku problēmu. Ja ūdens nepareizi kustas pa teritoriju, tas var ietekmēt māju, pagalma segumu, žogu, vārtus un ikdienas ērtību.
Tāpēc lielākos īpašuma projektos svarīgākais ir sākt ar kopainu. Kad skaidrs, kur rodas problēma un kādā secībā darbi jāveic, pagalmu var sakārtot pārdomāti, nevis katru gadu atgriezties pie viena un tā paša jautājuma.
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