5 jūlija darbi mājā un dārzā, ko neatlikt
Vasaras vidū māja un pagalms tiek lietoti visaktīvāk, tāpēc jūlijs ir īstais brīdis pamanīt lietas, kas vēlāk var kļūt par lielākiem remontdarbiem.
Jūlijā mājas dzīve pārceļas ārā. Dārzā jālaista dobes, jānovāc pirmā raža, pagalmā biežāk uzturas ģimene un ciemiņi, bet māja tikmēr turpina “strādāt” fonā. Saule, lietus, vējš un ikdienas slodze ātri parāda, kur vajadzīga uzmanība. Ja šos signālus pamana vasaras vidū, daudzus darbus vēl var paspēt sakārtot mierīgi, pirms sākas rudens lietavas un īsākas dienas.
1. Pārbaudi, vai dārzam pietiek ūdens
Jūlijs dārzā bieži ir izšķirošs mēnesis. Ja laistīšana ir neregulāra, pirmie cieš gurķi, tomāti, ogulāji, puķes podos un jaunie stādījumi. Karstā laikā podos augošus augus var nākties laistīt katru dienu, bet dobēm parasti labāk der retāka, bet dziļāka laistīšana.
Praktisks padoms: laisti no rīta vai vakarā, nevis pašā dienas karstumā. Tā ūdens mazāk iztvaiko un augi to labāk izmanto. Ja dārzs ir lielāks, vērts apsvērt lietus ūdens savākšanas mucu vai vienkāršu pilienlaistīšanas risinājumu. Tas palīdz ietaupīt gan laiku, gan ūdeni.
Svarīgi arī paskatīties, kur ūdens paliek pēc lietus. Ja pie mājas pamatiem regulāri veidojas peļķes, tas jau ir signāls, ka jāpārbauda notekas, slīpums pie mājas vai ūdens novadīšana no jumta.
2. Apskati notekas un jumta malas
Notekcaurules bieži atceras tikai tad, kad tās jau tek pāri malām. Tomēr jūlijā, kad ir gan vasaras lietusgāzes, gan sausāki periodi, ir labs brīdis tās mierīgi pārbaudīt.
Paskaties, vai notekās nav lapu, sūnu, zaru vai citu nosēdumu. Ja ūdens pēc lietus tek gar fasādi vai krājas pie pamatiem, notekas vairs nepilda savu darbu. Šķietami neliela problēma ar laiku var radīt mitrumu sienās, bojāt apmetumu vai veicināt pagraba mitrumu.
Tāpat vērts apskatīt jumta malas. Vai nav atlūzušu detaļu, pacēlušos skārda elementu, bojātu tekņu stiprinājumu vai vietu, kur ūdens redzami tek nepareizā virzienā. Ja pašam nav droši kāpt augstumā, labāk piesaistīt meistaru. Noteku pārbaude un tīrīšana parasti ir neliels darbs, bet atlikta problēma var pārvērsties daudz dārgākā remontā.
3. Pārskati koka terasi, kāpnes un žogu
Koks vasarā izskatās skaisti, bet tas arī ātri parāda nolietojumu. Saule balina, lietus mitrina, bet intensīva staigāšana ietekmē terases dēļus, pakāpienus un margas.
Jūlijā vērts pārbaudīt, vai uz terases nav kustīgu dēļu, asu šķembu, vaļīgu skrūvju vai vietu, kur koks kļuvis mīksts. Īpaši uzmanīgi jāpārskata kāpnes un margas, jo tās ir drošības jautājums, ne tikai vizuāls defekts.
Ja koks ir pelēcīgs, bet vēl stabils, pietiek ar tīrīšanu, slīpēšanu un eļļošanu vai krāsošanu. Ja dēļi sāk plaisāt vai kustēties, jāplāno detaļu nomaiņa. Labāk nomainīt dažus bojātus elementus tagad, nekā vēlāk pārbūvēt visu konstrukciju.
4. Sakārto pagalma kustības zonas
Vasarā pagalms tiek lietots daudz vairāk nekā citos gadalaikos. Tur staigā bērni, tiek nests ēdiens uz āra galdu, pārvietota dārza tehnika, brauc ciemiņu automašīnas. Tāpēc jūlijā labi redzams, kur pagalms nav ērts.
Pārbaudi, vai celiņi nav kļuvuši slideni, vai bruģis nav nosēdies, vai pakāpieni ir stabili un vai vietās, kur cilvēki bieži staigā, nav bedru vai dubļu pēc lietus. Ja pie mājas ieejas regulāri krājas ūdens, tas traucēs ne tikai vasarā, bet īpaši rudenī.
Dažkārt pietiek ar nelieliem darbiem: pielabot celiņu, piebērt grants kārtu, pārskrūvēt pakāpienu, uzlikt papildu āra lampu vai sakārtot vietu pie šķūņa. Šie darbi ne vienmēr ir dārgi, bet tie uzreiz padara ikdienu ērtāku.
5. Sagatavo vietu ražai un instrumentiem
Jūlijā dārzā sākas aktīvāka ražas sezona. Ogas, gurķi, zaļumi un pirmie dārzeņi ātri parāda, vai mājās ir pietiekami daudz vietas glabāšanai, šķirošanai un apstrādei.
Pārskati pagrabu, pieliekamo, šķūni vai garāžu. Vai tur ir sauss? Vai ir plaukti? Vai darbojas apgaismojums? Vai instrumenti nav samesti vienā kaudzē? Sakārtota saimniecības zona ietaupa laiku katru dienu, jo nav jāmeklē šķēres, šļūtene, spainis vai trimmera vads.
Ja paredzēts vairāk konservēt vai glabāt ražu, jau jūlijā ir vērts saprast, vai vajadzīgi papildu plaukti, darba virsma, ventilācija vai vienkārši kārtīgāka mantu organizēšana.
Kā saplānot budžetu?
Jūlija mājas darbiem labs princips ir sadalīt tos trīs grupās. Pirmā grupa ir darbi, kas jādara uzreiz drošības vai mitruma dēļ: bojātas kāpnes, tekošas notekas, ūdens pie pamatiem. Otrā grupa ir uzturēšanas darbi: eļļošana, krāsošana, tīrīšana, sīki labojumi. Trešā grupa ir uzlabojumi ērtībai: apgaismojums, jauni plaukti, labāks celiņš, laistīšanas sistēma.
Nelieliem darbiem bieži pietiek ar dažiem desmitiem vai pāris simtiem eiro materiāliem un instrumentiem. Lielāki darbi, piemēram, terases pārbūve, noteku nomaiņa, jumta detaļu remonts vai pagalma labiekārtošana, jau prasa precīzāku tāmi.
Ja darbu saraksts pāraug lielākā mājokļa atjaunošanas projektā, finansējumu iespējams izvērtēt arī ar Banknote kredītu mājokļa atjaunošanai vai remontam. Šādu risinājumu vērts skatīt tikai tad, kad ir skaidrs darbu apjoms, aptuvenās izmaksas un tas, kā ikmēneša maksājums iekļausies ģimenes budžetā.
Ko iesaka meistari?
Praktiķi parasti iesaka māju pārbaudīt pēc principa “no augšas uz leju”. Vispirms jumts un notekas, pēc tam fasāde, logu ailes, terase, kāpnes un visbeidzot pagalms. Tā vieglāk pamanīt, kur rodas problēmas.
Vēl viens labs padoms ir fotografēt bojājumus. Ja redzi plaisu, mitru vietu, nosēdušos bruģi vai bojātu dēli, nofotografē to un pēc pāris nedēļām salīdzini. Ja problēma palielinās, to nevajadzētu atlikt.
Svarīgi arī nejaukt kosmētiku ar tehnisku problēmu. Nokrāsot mitru sienu nav risinājums, ja ūdens joprojām tek no bojātas notekas. Vispirms jānovērš cēlonis, tikai pēc tam jādomā par izskatu.
Galvenais jūlijā ir pamanīt laikus
Jūlijs ir labs mēnesis mājas un dārza pārskatīšanai, jo viss ir redzams darbībā. Dārzs prasa ūdeni, pagalms tiek aktīvi lietots, notekas pārbauda lietus, bet koka konstrukcijas rāda, cik labi izturējušas sezonu.
Nav jāizdara viss uzreiz. Pietiek ar skaidru sarakstu, prioritātēm un saprātīgu budžetu. Jo agrāk problēmu pamana, jo vieglāk to sakārtot bez steigas un lieliem neplānotiem izdevumiem.
Ja pēc mājas un pagalma pārskatīšanas kļūst skaidrs, ka nepieciešami lielāki remontdarbi, vairāk informācijas par mājokļa atjaunošanas finansēšanas iespējām var apskatīt Banknote mājaslapā.
Kreditēšana ir saistīta ar risku. Pirms aizdevuma noformēšanas izvērtējiet savas finansiālās iespējas un iepazīstieties ar līguma nosacījumiem.
Reklāmraksts. Raksts tapis sadarbībā ar Banknote.