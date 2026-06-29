"Ārā viss garšo labāk!" Zane Grēviņa vasarā iesaka uzkodas, kas neizkūst un nesadrūp
Neatņemama vasaras sastāvdaļa ir došanās dabā – pārgājienos, makšķerēšanas sesijās, laivu braucienos, pludmales piknikos un citos savvaļas priekos. Kādas uzkodas likt somā, kad klasiskās desmaizes apnikušas, stāsta ēdienu eksperte Zane Grēviņa jeb Našķoties Zane.
“Dodoties dabā, uzkodiņas noteikti vajag ņemt līdzi! Galvenais, lai nekūst, nedrūp un karstumā nebojājas. Drupačas brīvā dabā varbūt nav tā lielākā bēda, bet somā nav jauki. Tāpēc šoreiz – uzkodiņas ne kā parasti! Pats galvenais princips ir izvēlēties to, ko var ātri iemest mutē un pēc iespējas ilgāk saglabāt ēdamu un, vēlams, vienā gabalā,” saka Rimi garšu gide Zane Grēviņa.
Rieksti un riekstu maisījumi
“Var pirkt gatavos maisījumus, bet var arī pagatavot savu īpašo – ar sēkliņām, žāvētu ingveru vai auglīšiem. Piemēram, man ļoti garšo zīdkoka ogas. Vai arī nopērku sāļos riekstiņus un pieberu žāvēta mango gabaliņus, man garšo saldsāļš, un tomēr uzreiz jūties labāk, ka pats esi sataisījis,” priecājas Zane.
Ja pērc gatavos maisījumus, izvairies no tādiem, kuros ir iekšā šokolādes gabaliņi, jo tie karstumā kusīs, un viss kļūs ķepīgs un lipīgs.
Krekeri, cepumi un proteīna batoniņi
“Īpaši rekomendēju auzu pārslu cepumus ar riekstu sviestu, lai ir enerģija, – tādus cepu maratona skrējējiem, bet ļoti labi noderēs arī gājējiem,” saka Zane.
Lielisku pārgājiena uzkodu var uzmeistarot, mājās gatavojot granolu brokastīm: pievieno sastāvdaļām nedaudz olbaltuma, un granola savilksies tādās kā čupiņās – tieši cepuma izmērā, ko ērti iemest mutē. Laba ideja pārgājiena našķim ir arī popkorns.
Sieri un desiņas
Nogatavinātu cieto sieru gabaliņi, siera standziņas un kūpinātie sieri – faktiski viss, izņemot svaigos sierus, būs sātīga un garda uzkoda tiem, kuri dod priekšroku sāļam atspirdzinājumam. “Šajā kategorijā ietilpst arī mini kabanos tipa desiņas un citas uzkodiņas, kas mierīgi var kādu laiku izdzīvot ārpus ledusskapja. Man pēdējā laikā ļoti patīk kaltētas gaļas gabaliņi jeb jerky – gatava uzkoda, ko var iegādāties lielveikalos,” stāsta garšu gide.
Olīvas un marinējumi
“Ļoti laba izvēle, tikai jāpārliecinās, ka iepakojums ir tāds, lai nekas netek,” atgādina Zane Grēviņa.
Āboli
“Viena no garšīgākajām lietām pasaulē pēc gara pārgājiena ir svaigs ābols, goda vārds! Ābolus ir ļoti ērti paņemt līdzi arī pārgājienā, tos var sagriezt gabaliņos vai likt somā veselus,” iesaka Zane.
Siermaizes
Protams, kā gan bez pārgājienu un skolas ekskursiju klasikas! Zane iesaka izvēlēties saturīgu, stingru maizi, piemēram, kārtīgu rupjmaizi, bageti vai grauzdētas tostermaizes. “Iedomājies, atstāj savu tostermaizi karstā mašīnā, izņem ārā, un tā vēl ir silta!” pieredzē dalās Zane.
Zanes izvēle:
- cepumi ar iebiezināto pienu no paciņas – ātriem ogļhidrātiem;
- izkususi šokolādes tāfelīte folijas iepakojumā, kurai noplēš vienu stūrīti un iegūst šokolādes krēmu cepumiem;
- pakusis biezpiena sieriņš starp cepumiem improvizētas biezpiena mājiņas pagatavošanai;
- dateles. “Dateles uz kociņa ar neapēstā sāļā siera kriksīšiem – ļoti iesaku! Grilētas vai ugunskurā ceptas dateles karamelizējas un drusku piedeg, un tas viss kopā ir ļoti garšīgi,” spriež Zane.
Ko noteikti neņemt līdzi karstā vasaras dienā
“Neiesaku banānus,” saka Grēviņa, “man ir skaudra pieredze ar banānu somā. Ar diezgan lielu garantiju tas būs visur, līdz apēšanai nemaz netiks. Banāni pārgājienos parasti ņem nelabu galu.”
Tāpat viņa nerekomendē izvēlēties uzkodas, kas karstumā ātri bojājas, – krēmsierus, biezpienu, zivis, krabju nūjiņas, jūras veltes, olas u. c., – lai neiedzīvotos lielās nepatikšanās.
Kā uzglabāt un atvēsināt?
Brīvdabas uzkodām vislabākā izvēle ir dažādi maisiņi un cieši noslēdzamas kastītes. Vienmēr ir vērts nēsāt līdzi arī vienu tukšu kastīti, kurā beigās var salikt izlietotos iepakojumus un citus atkritumus: tīrs būs gan mežs vai pludmale, gan soma!
Oriģinālos iepakojumus Zane iesaka neatvērt līdz ēšanai, jo, ja arī kaut kas somā saspiedīsies, sadrups vai salūzīs, vismaz drupačas un mitrums paliks iepakojumā, nevis pārklās visas līdzpaņemtās mantas.
Tāpat jārēķinās, ka dzesēšanas iespēju nebūs un jāņem līdzi produkti, kam aukstums nav vajadzīgs, bet, ja to ļoti gribas, var iebērt ledu ūdens pudelē, kura uztur temperatūru. Dienas laikā tas gan izkusīs, taču to jebkurā brīdī varēs izlietot – kaut vai izdzert kā aukstu ūdeni vai uzvārīt no tā kafiju.
“Labās ziņas – ārā viss garšo labāk!” atgādina Zane Grēviņa un iesaka izmēģināt recepti, kas noderēs gan kā brokastu putras alternatīva, gan launaga un arī pārgājienu uzkoda.
Auzu pārslu un siera batoniņi ar burkāniem
Nepieciešams:
200 g nomizotu burkānu;
200 g Tilzītes siera;
160 g pilngraudu auzu pārslu;
40 g ķirbju sēkliņu;
1 ola;
1 ķiploka daiviņa;
+ sviests pannas ieziešanai pirms cepšanas.
Pagatavošana
Burkānus nomizo un sarīvē (izmantojot rīves daļu, uz kuras parasti tiek rīvēts siers), uz tās pašas rīves sarīvē arī sieru.
Burkāniem un sieram pievieno auzu pārslas, olu, izspiestu ķiploka daiviņu, ķirbju sēkliņas, visu samaisa. Mīkla būs birstoša, un tam tieši tā jābūt, esam uz pareizā ceļa!
20 x 20 cm lielu cepampannu ieziež ar sviestu, tajā izlīdzina maisījumu. Pannu liek līdz 180°C sakarsētā cepeškrāsnī un visu gatavo 40–45 minūtes, tad no krāsns izņem, atdzesē apmēram 10 minūtes un sagriež 16 nelielos kvadrātiņos vai 4 lielos (lai nenāktos vairākkārt atvērt somu un sniegties pēc nākamā gabaliņa).