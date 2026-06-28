Desertā saldu un aukstu zupu, lūdzu!
Kad pieēsti pilni vēderi ogu, var pagatavot arī kādu desertu. Karstā vasaras dienā gan lieli gan mazi priecāsies par auksto zupu. Šoreiz saldu, gatavotu no ogām.
Zemeņu aukstā zupa
Sastāvdaļas:
750 g zemeņu
500 g vaniļas vai zemeņu saldējuma
5 ēdk. cukura
2 citronu sula
Gatavošana:
Tīras zemenes saputo ar cukuru un citronu sulu. Liec ledusskapī kārtīgi atdzist. Zupu salej dziļos šķīvjos un papildini ar saldējuma bumbiņu. Grezno ar veselām zemenēm.
Saldā rabarberu zupa
Sastāvdaļas:
5 rabarberu kāti
200 g cukura
2,5 ēdk. kartupeļu cietes
ūdens
Gatavošana:
Rabarberus nomizo un sasmalcini, liec vārošā ūdenī vārīties. Kad tie ir mīksti, pievieno cukuru. Kartupeļu miltus atšķaidi ar aukstu ūdeni un, nepārtraukti maisot, pievieno rabarberu zupai. Saldo zupu pasniedz ar rīsu vai mannā biezputru, vai putukrējumu.
Melleņu zupa ar klimpām
Sastāvdaļas:
zupai:
500 g melleņu
150 g cukura
1 ēdk. kartupeļu cietes
½ citrona miziņa un sula
1 l ūdens
klimpām:
120 g kviešu miltu
60 g piena
1 ola
sāls, cukurs
1,5 l ūdens
Gatavošana:
1. Katliņā uzvāri ūdeni, pievieno citrona miziņu, pārlasītas mellenes un vāri, līdz ogas ir daļēji izšķīdušas. Pēc tam pielej citrona sulu, pieber cukuru un ūdenī atšķaidītu kartupeļu cieti. Zupu vēlreiz uzvāri un atdzesē.
2. Olu baltumu atdali no dzeltenuma. Bļodiņā sajauc pienu, olas dzeltenumu, sāli un cukuru, tad pievieno un iejauc miltus. Olas baltumu saputo stingrās putās un lēnām iecilā mīklā. Citā katliņā ielej un uzvāri ūdeni. Ar karoti no mīklas izveido klimpas, liec tās verdošā sālsūdenī un vāri, līdz klimpas gatavas.
3. Klimpas izņem no ūdens un notecini. Melleņu zupu salej šķīvjos un pievieno atdzisušās klimpas.