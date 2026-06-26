Veldzējies ar saldējuma kokteili - gardākās receptes
Karsta vasaras diena un saldējuma kokteilis – kas var būt labāks, vai ne? Izvēlies sev tīkamāko recepti un baudi.
Saldējuma kokteilis ar pienu un zemenēm
300 g zemenes
300 g plombīra saldējuma
250 ml piena
Gatavošana:
Zemenes notīri no kauslapiņām un liec blenderī. Pievieno saldējumu, pienu un visu kul līdz viendabīgai konsistencei. Lej glāzēs un baudi!
Saldējuma kokteilis ar plūmju sulu un zemenēm
300 g zemenes
1 l plūmju sulas
1 l plombīra saldējuma
Gatavošana:
Zemenes notīri, visas sastāvdaļas liec blenderī un sakul. Lej glāzēs un baudi ar salmiņu.
Saldējuma kokteilis ar persiku sulu un mellenēm
500 ml plombīra saldējuma
400 ml persiku sulas
300 g mellenes
Gatavošana:
Visas sastāvdaļas liec blenderī, sakul un lej glāzēs. Dzer ar salmiņu.
Šokolādes saldējuma kokteilis ar persiku sulu
Ņem šokolādes saldējumu un persiku sulu attiecībā 1:1, blenderī sakul, lej glāzēs un dzer.
Piena kokteilis ar ogām
400 ml auksta piena
200 g ogu (zemenes, avenes, mellenes)
2 lielas karotes plombīra saldējuma
1 ēdk. medus vai kļavu sīrupa
Gatavošana:
Nomazgā ogas, nosusini, liec blendera krūzē, pievieno saldējumu un izvēlēto saldinātāju Pielej aukstu pienu un visu blendē lielā ātrumā aptuveni 1 līdz 2 minūtes. Lej kokteili lielās glāzēs un baudi.