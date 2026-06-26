Veldzējies ar saldējuma kokteili – gardākās receptes
Saldējuma kokteilis ir patiešām gards, un ja vēl no zemenēm gatavots – īsta vasaras garša!
Garšīgi

Veldzējies ar saldējuma kokteili - gardākās receptes

Sigita Āboltiņa

Jauns.lv

Karsta vasaras diena un saldējuma kokteilis – kas var būt labāks, vai ne? Izvēlies sev tīkamāko recepti un baudi.

Saldējuma kokteilis ar pienu un zemenēm

300 g zemenes
300 g plombīra saldējuma
250 ml piena

Gatavošana:
Zemenes notīri no kauslapiņām un liec blenderī. Pievieno saldējumu, pienu un visu kul līdz viendabīgai konsistencei. Lej glāzēs un baudi!

Saldējuma kokteilis ar plūmju sulu un zemenēm

300 g zemenes
1 l plūmju sulas
1 l plombīra saldējuma

Gatavošana:
Zemenes notīri, visas sastāvdaļas liec blenderī un sakul. Lej glāzēs un baudi ar salmiņu. 

Saldējuma kokteilis ar persiku sulu un mellenēm

500 ml plombīra saldējuma
400 ml persiku sulas
300 g mellenes

Gatavošana:
Visas sastāvdaļas liec blenderī, sakul un lej glāzēs. Dzer ar salmiņu. 

Šokolādes saldējuma kokteilis ar persiku sulu

Ņem šokolādes saldējumu un persiku sulu attiecībā 1:1, blenderī sakul, lej glāzēs un dzer. 

Piena kokteilis ar ogām

400 ml auksta piena
200 g ogu (zemenes, avenes, mellenes)
2 lielas karotes plombīra saldējuma 
1 ēdk. medus vai kļavu sīrupa

Gatavošana:
Nomazgā ogas, nosusini, liec blendera krūzē, pievieno saldējumu un izvēlēto saldinātāju Pielej aukstu pienu un visu blendē lielā ātrumā aptuveni 1 līdz 2 minūtes. Lej kokteili lielās glāzēs un baudi. 

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