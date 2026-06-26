Svelme Parīzē 2026. gada jūnijā.
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Šodien 05:30
Kā svelmē saglabāt vēsumu - lēti un efektīvi triki, kurus tu, visticamāk, neiedomājies
Franciju un citas Eiropas valstis plosa ekstremāls karstums, un arī Latvijā ir sācies īsti vasarīgs laiks. Pagaidām par to priecājamies, taču svelme solās būt vēl nopietnāka. Apkopojam padomus, ko darīt, lai no karstuma pasargātu sevi, savus tuviniekus un mājdzīvniekus.
Nav noslēpums, ka daudzi ir sajūsmā - beidzot saulīte mūs lutina! Tomēr ne visi ir karstummīļi, turklāt ir cilvēki, kuriem tveicīgā laikā saasinās arī veselības problēmas.