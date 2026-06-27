Kā karstumā saglabāt vēsumu? Vienkārši un efektīvi paņēmieni, par kuriem, iespējams, neesi iedomājies
Foto: AFP/Scanpix
Svelme Parīzē 2026. gada jūnijā.
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Kā karstumā saglabāt vēsumu? Vienkārši un efektīvi paņēmieni, par kuriem, iespējams, neesi iedomājies

Padomu nodaļa

Jauns.lv

Franciju un citas Eiropas valstis plosa ekstremāls karstums, un arī Latvijā ir sācies īsti vasarīgs laiks. Pagaidām par to priecājamies, taču svelme solās būt vēl nopietnāka. Apkopojam padomus, ko darīt, lai no karstuma pasargātu sevi, savus tuviniekus un mājdzīvniekus.

Nav noslēpums, ka daudzi ir sajūsmā - beidzot saulīte mūs lutina! Tomēr ne visi ir karstummīļi, turklāt ir cilvēki, kuriem tveicīgā laikā saasinās arī veselības problēmas.

Jauns.lv apkopo padomus, kā pārdzīvot karstumu - ko darīt un ko nedarīt, ja gaisa temperatūra ir ap +30 grādiem pēc Celsija. 

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