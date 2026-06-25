Kas jāzina, lai izcilus tomātus izaudzētu ārā, bez siltumnīcas?
Audzēšanai atklātā laukā piemērotas ir tikai zemā auguma jeb determinantās tomātu šķirnes. Jāraugās, lai tās būtu ar labu izturību pret slimībām. Stādi tomātus vietā, kas pasargāta no aukstiem vējiem un kur nav iespējama ūdens uzkrāšanās lietus laikā.
Augsnei jābūt irdenai un labi drenētai. Vislabāk der mālsmilts vai smilšmāla augsne ar pH 5,7–6.5. Pirms tomātiem šajā vietā kā priekšaugi varētu augt sīpoli, kabači, gurķi, kāposti, ķirbji vai graudaugi. Noteikti tomātus nedrīkst audzēt tur, iepriekšējā gadā auga kartupeļi, jo pastāv liels dažādu slimību un kaitēkļu risks – tomātiem un kartupeļiem tie ir kopīgi.
Mēslojumu iestrādā augsnē tieši pirms stādu stādīšanas. Papildmēslošanai augšanas laikā izmanto ūdenī šķīstošus mēslojumus. Aukstā laikā papildus piebaro ar fosfora mēslojumu, kas nodrošina noturību pret slimībām. Karstā laikā mēslo ar kalciju saturošu mēslojumu caur lapām. Regulāri ravē un turi tīru apdobi, kā arī irdini augsnes virskārtu, lai iznīcinātu mazās nezāles un augsnei neveidotos cieta garoza.