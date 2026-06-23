Uzvārīt gardu soļankuuz ugunskura it nemaz nav grūti.
Garšīgi
Šodien 11:44
Zupa, kas piesien dūšu - uz ugunskura vārīta soļanka
Pēc lielās līgošanas dūšu piesies uz ugunskura vārīta spēcinoša soļanka. Un tikpat labi tā garšos vakariņās kādā vasaras vakarā ģimenes vai draugu lokā.
Sastāvdaļas:
2 kg cūkgaļas
2 kg kartupeļus
7 burkānus
4 sīpolus
500 ml tomātu mērces
marinētus gurķus pēc garšas
miltus zupas iebiezināšanai
garšvielas
Pagatavošana:
Gaļu sagriez mazos gabalos un liec katlā, pārlej ar eļļu, pievieno garšvielas un cep līdz gaļa gatava. Pievieno sīki sagrieztus sīpolus, cep, līdz kļūst zeltaini brūni. Tad pievieno sagrieztus marinētus gurķus. Sarīvē burkānus un liec klāt pie gurķiem un sīpoliem. Sautē aptuveni 15 minūtēm. Pievieno tomātu mērci, miltus. Pielej ūdeni un vāri. Pieliec sāli pēc garšas. Pievieno sagrieztus kartupeļus, vāri, līdz kartupeļi mīksti. Kad zupa gatava, pieliec caur ķiplokspiedi izspiestus kiplokus.
Pasniedz kopā ar olīvām, krējumu un rupjmaizi.