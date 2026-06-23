Varbūt tu to dari nepareizi? Vakaram noderīgi padomi grila iekurināšanai
Lai pagatavotu kaut ko labu un garšīgu uz grila, protams, jāaizdedzina ogles vai malka, un bieži vien tieši šī grilēšanas procesa daļa ir tā sarežģītākā. Lai to atvieglotu, ir izdomātas un izgatavotas dažādas palīglietas.
Var jau izmantot veco labo metodi un uzliet oglēm kādu degošu šķidrumu. Nereti tiek izmantots aizdedzināšanas šķidrums, bet tam ir specifiska smaka, kas jūtama pēc tam arī grilējumos, tāpēc labāk pameklēt kādu citu risinājumu.
Ogļu aizdedzināšanas krāsniņa
Šo ierīci, kas vairāk atgādina lielu metāla krūzi ar ventilācijas atverēm, ir ļoti ērti lietot, lai aizdedzinātu ogles.
Ieliec trauka apakšā papīru un virsū uzliec ogles. Pateicoties pārdomātai ventilācijai, ogles ātri un vienmērīgi iedegas, un nekādas vēja pūsmas tās nespēj nodzēst. Kad ogles iedegušās, atliek tikai tās iebērt grilā. Šāds prieks maksā no 25 līdz 35 eiro.
Speciālie aizdedzināšanas kubiņi
Aizdedzināšanas kubiņu piedāvājums ir diezgan plašs, un tie ir no dažādiem materiāliem – parafīna vaska, presētas koksnes šķiedras, koka skaidām. Tos var ātri un vienkārši aizdedzināt un lietot.
Novietojot šos kubiņus grilā zem oglēm, ogles ātri aizdegas. Patīkami, ka tiem nav nekādas specifiskas smakas, kas varētu sabojāt ēdiena garšu.
Aizdedzināšanas deglis
Ir pieejami aizdedzināšanas degļi ar gāzi un elektriskie. Gāzes deglim ir nomaināmi gāzes baloniņi – tas padara procesu ērtāku un vieglāku. Turklāt ar vienu gāzes baloniņu pietiek ilgam laikam.
Ja izvēlies elektrisko degli, nepieciešams, lai grila tuvumā ir pagarinātājs vai kontaktligzda, kur to pievienot. Brīvā dabā tā var būt problēma. Šie abi aizdedzinātāji ir daudz efektīvāki par sērkociņiem; ja tos izmanto, var iztikt bez speciālajiem kubiņiem vai šķidrumiem.
Rokas ventilators ogļu aizdedzināšanai
Šī ierīce ir lielisks palīgs brīžos, kad šķiet, ka ogles jau ir iedegušās, bet vajadzētu tās vēl nedaudz uzpūst, lai liesma kļūst lielāka un labāk deg.
Ar šādu ventilatoru to var izdarīt ātri un droši, un to var izmantot var gan grila, gan ugunskura, gan arī krāsns vai kamīna iekurināšanai.