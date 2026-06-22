Izvēlies savējo un svini! Pīrādziņu receptes svētku galdam
Ķimeņu siers, dažādas plātsmaizes, alus, kvass un arī pīrādziņi – šķiet, bez šiem gardumiem nav iedomājama līgošana un Jāņu svinēšana. Smelies idejas pīrādziņu receptēm.
Kārtainās mīklas pīrādziņi ar sieru
Sastāvdaļas:
kārtainā rauga mīkla
1 ola pārziešanai
siers pēc izvēles
milti darba virsmas pakaisīšanai
Gatavošana:
Atlaidini mīklu. Nokaisa galdu ar miltiem un katru plāksni nedaudz izveltnē ne pārāk plānu. Sagriez nelielos kvadrātiņos, uz katra liec mazus siera kubiņus vai sarīvētu skaidiņās un rullē pa diagonāli ciet. Pīrādziņa galus savirpini un ieveido puslokā kā īstiem kruasāniem. Lai cepoties pīrādziņi neizjuktu, tos var "aizlīmēt" ar sakultu olu.
Pīrādziņus kārto uz cepampannas, pārsmērē ar olu un katram pa virsu uzber sarīvētu sieru. Liec uzkarsētā cepeškrāsnī un cep 200 grādos, līdz tie kļūst zeltaini brūni.
Buljona pīrādziņi ar vistas gaļu
Sastāvdaļas 16 pīrādziņiem
Mīklai:
500 g kviešu miltu
300 g auksta sviesta
1/2 glāzes ūdens
50 g svaigā rauga
1 tējk. etiķa
½ tējk. sāls
1 ola pīrādziņu pārsmērēšanai
Pildījumam:
250 g vistas filejas, sagrieztas kumosa lieluma gabaliņos
100 g saldās kukurūzas
maza lociņu buntīte, sagriezta gabaliņos
2 ēdk. majonēzes
1 tējk. karija pulvera
šķipsna sāls
eļļa cepšanai
Gatavošana:
1. Miltus izsijā uz tīras darba virsmas, ar nazi iekapā sviestu tā, lai izveidotos salīdzinoši viendabīga, bet drumstalām līdzīga mīkla. Ūdenī iemaisi raugu, etiķi un sāli. Pēc tam no mīklas izveido glītu kaudzīti, bet tās vidū – bedrīti, kurā ielej ūdeni ar raugu. Ar nazi šķidrumu uzmanīgi iekapā mīklā, pēc tam ar rokām visu samīci viendabīgā masā. Atstāj uz 30 minūtēm vēsumā, piemēram, ledusskapī.
2. Kamēr mīkla atpūšas, sagatavo pildījumu. Uz pannas uzkarsētā eļļā aptuveni piecas minūtes kopā ar šķipsnu sāls apcep vistas gabaliņus. Nedaudz atdzesē un sakapā smalkākā masā. Pievieno kukurūzu, lociņus, majonēzi un karija pulveri un visu samaisi.
3. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 grādiem. Mīklu izveltnē aptuveni piecu milimetru biezā plāksnē un izgriez kvadrātiņus, to vidū liec pildījumu, pārloki uz pusēm tā, lai veidotos trijstūris. Izmantojot dakšiņas zaru augšējo daļu, saspied pīrādziņa malas. Apsmērē tos ar sakultu olu. Pīrādziņus liec uz pannas, kas izklāta ar cepamo papīru, 3-4 cm attālumā citu no cita. Cep aptuveni 20 minūtes, līdz pīrādziņi kļuvuši zeltaini brūni.
Pīrādziņi ar žāvētu gaļu
Sastāvdaļas:
1 kg kviešu miltu
500 ml piena
400 g žāvētas gaļas
100 g sviesta
5 olu dzeltenumi
2 paciņas sausā rauga
3 ēdk. skābā krējuma
2 ēdk. cukura
1 tējk. sāls
Gatavošana:
Ņem 800 g miltus un izsijā bļodā. Lej klāt pienu, pievieno 2 paciņas sausā rauga, izkausētu sviestu, cukuru, sāli, 3 olu dzeltenumus. Visu maisi un 10 min. mīci mīklu, kamēr tā atlec no rokām. Raudzē apmēram 1 stundu.
Smalki sagriez gaļu. Pāri palikušos miltus izmanto, ja mīkla ir pārāk lipīga. Atlikušos divu olu dzeltenumus izmanto pīrādziņu apsmērēšanai. Cep 200 grādu tempertūrā.