Šo šokolādi veikalā izvēlas retais, bet velti: tā aizsargā sirdi un smadzenes
Tumšā šokolāde ne vienmēr garšo vienādi. Lai gan pēc definīcijas pietiek ar 35% kakao satura, šāda versija nav tā labākā un arī īpaši neveicina veselību.
Labāk izvēlēties produktus, kuros kakao saturs pārsniedz 70%. Varbūt tie nav paši saldākie gardumi, bet smadzenes, āda un sirds par tiem būs pateicīgas, raksta "WP Kuchnia".
Šāda šokolāde lieliski der veselīgiem desertiem – piemēram, saldējumam, siera kūkām vai pat šokolādes krēmam.
Patiesībā tumšajai šokolādei ir priekšrocības salīdzinājumā ar citiem veidiem, taču galvenais ir izvēlēties pareizo. Ideāla šokolāde nesatur pievienotu cukuru, un tās lielāko daļu veido kakao masa.
Labākā izvēle ir šokolāde ar 90–99% kakao saturu. Tajā ir kakao pulveris un ievērojams kakao sviesta daudzums, kā arī pietiekami daudz olbaltumvielu (apmēram 10–14 g tāfelītē) un šķiedrvielu (līdz 17 g). Nedrīkst aizmirst arī par magniju un kāliju.
Tieši tāpēc daži šokolādes gabaliņi neizraisīs vilku badu: apetīte stabilizējas, un notievēt kļūst vieglāk. Tomēr ir viens svarīgs nosacījums – mērenība. Šokolāde ir ļoti kaloriju bagāts produkts.
Kā tumšā šokolāde iedarbojas uz organismu
Pirmkārt, tā ir polifenolu avots, kas palīdz organismam cīnīties ar brīvajiem radikāļiem, kuri tam nodara kaitējumu. Turklāt šāda šokolāde atbalsta sirds un asinsvadu sistēmu un normālu asinsriti.
Tas nozīmē šādas lietas par tumšo (rūgto) šokolādi:
Regulāra polifenolu lietošana var samazināt trombu veidošanās risku (t.i., asins recekļu veidošanos). Pētījumi rāda, ka tumšā šokolāde var atbalstīt sirds darbību un nedaudz samazināt infarkta un koronārās sirds slimības risku. Tāpat tā var palīdzēt pazemināt “sliktā” holesterīna (ZBL/LDL) līmeni.
Svarīga ir arī ietekme uz smadzenēm. Kakao satur flavanolus, kas veicina slāpekļa oksīda (NO) veidošanos. Šis savienojums paplašina asinsvadus, tāpēc asinis labāk cirkulē un efektīvāk nonāk smadzenēs.
Rezultātā var uzlaboties koncentrēšanās un kognitīvās spējas – vieglāk mācīties un risināt sarežģītus uzdevumus. Palielināts serotonīna līmenis savukārt var uzlabot noskaņojumu.
Kā ēst tumšo šokolādi
Tomēr nevajadzētu domāt, ka šokolādi var ēst bez ierobežojumiem. Tā ir ļoti kaloriska un satur daudz tauku. 100 g tumšās šokolādes ir apmēram 600 kcal.
Tumšā šokolāde var dot pozitīvu efektu sirdij, asinsritei, smadzenēm un garastāvoklim, bet tikai tad, ja to lieto mēreni — kā piedevu, nevis pamatēdienu.
Ieteicamā dienas porcija ir ievērojami mazāka un nedrīkst pārsniegt 20 gramus (1–3 gabaliņus).