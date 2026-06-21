Vienīgā pilnīgi drošā metode, kā izcept ideālu gaļu
Lai vai ko tu gatavotu, ja vien neesi profesionāls pavārs ar solīdu pieredzi, noteikti ir brīži, kad sašaubies, vai gaļa ir gatava. Pat ja recepte ir droša un daudz reižu izmēģināta, gaļa var atšķirties, tāpēc jāgatavo īsāku vai ilgāku laiku. Stāsta Vecrīgas pusdienotavas "Spināti un sviests" saimniece Ieva Salmane.
Negatava gaļa var ne tikai būt negaršīga vai nesakožama, bet arī izraisīt saslimšanas. Vienīgā pilnīgi drošā metode, kā noteikt gaļas gatavības pakāpi, ir izmērīt tās iekšējo temperatūru ar gaļas termometru. Īpaši noderīgs tas ir, gatavojot uz grila, jo ogļu karstums mēdz atšķirties, tāpēc šajā gadījumā konkrēts gatavošanas laiks nestrādā.
Tagad ir pieejami dažādi gaļas termometri, pat tādi, ko var iedurt gaļā un atstāt visu cepšanas laiku, temperatūrai sekojot līdzi mobilajā lietotnē.
Temperatūru mēra, iedurot termometru gaļas biezākajā vietā līdz pusei, bet tā, lai tas neskartos pie kaula. Raugies, lai termometrs nav iedurts treknumā.
Liellopa gaļa
Liellopa gaļas steikam gatavības pakāpi nosaka ēdāja vēlmes: jēls – 52 grādi, vidēji jēls – 58 grādi, vidēji izcepts – 60 grādu, vidēji labi izcepts – 68 grādi, labi izcepts – 71 grāds. Maltā gaļa jācep līdz 73 grādiem.
Jēra gaļa
Vidēji jēls jēra steiks jācep līdz 55 grādiem, vidēji izcepts – līdz 69 grādiem, labi izcepts būs, ja termometrs rādīs 71 grādu. Maltā gaļa jācep, līdz termometra stabiņš pakāpies līdz 73 grādiem.
Cūkgaļa
Vidēji izcepta cūkgaļa būs tad, ja termometrs rādīs 71 grādu, labi izcepta, kad temperatūra paaugstināsies līdz 75 grādiem.
Svarīgi!
Vistas gaļu nedrīkst ēst, ja gaļas temperatūra cepšanas laikā nav sasniegusi 75 grādus.