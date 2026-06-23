No paparžu SPA līdz klepus ārstēšanai - par šī auga īpašībām stāsta zāļu sieva Līga Reitere
Pie mums Latvijā ir ēdamas un indīgas papardes, tāpēc jābūt zinošam, pirms gatavot tās pirtiņai vai gulties tajās svētku noskaņās, atgādina zāļu sieva Līga Reitere.
Piemēram, uzturā lietot, pirts slotās vai vainagos pīt noteikti nevajadzētu purva un ērgļpapardes. Ērgļpaparde ir vidēji indīgs augs, tās smarža var krietni reibināt, bet, lietojot to uzturā, šī paparde izraisa caureju un vemšanu.
Pret badu un kaitēm
Cietpaparžu un parastās saldsaknītes papardes jaunos, saldos dzinumus var ēst, lai atvairītu bada sajūtu, kamēr ogo vai sēņo. Tai ir ļoti salda saknīte, un pietiek apēst mazu gabaliņu, lai ilgi pēc nemocītu izsalkums. Arī sievpapardes jaunie dzinumi atvaira badu, turklāt uzlabo elpošanu un veicina gremošanu. Saldsaknīte uzlabo domāšanu un atmiņu, veicina atkrēpošanos, ārstē klepu, atjauno organismu, dziedē brūces, mazina kaulu un locītavu sāpes, ārstē reimatismu.
Lai Jāņu siers ilgāk svaigs
Ja nu Jāņu siers ir jāpietaupa vai nevar vienā dienā visu noēst, to var ietīt nātrēs un papardēs. Uz dvielīša krusteniski izklāj papardes un nātres, tām pa virsu liec siera ritulīti un ierullē to iekšā. Tad tas nepelēs, un arī grauzēji klāt nenāks, jo tiem ļoti nepatīk papardes. Šādi var uzglabāt ne tikai sieru, bet arī citus produktus. Uzglabāšanai piemērotas ir strauspapardes un saldsaknītes lapas.
Paparžu spa
Kad kārtīgi nodancotas vai darbos nostaigātas kājas, var uztaisīt paparžu vanniņu, kas palīdzēs sapampušām un nogurušām kājām atgūt vieglumu. Kājas var izsildīt sagatavotā uzlējumā vai tām uzlikt kompreses. Vanniņām var gabaliņos sagriezt un likt sievpapardes, ozolpapardes un vēdekļpapardes. Pret reimatisma sāpēm var taisīt kompreses no sievpapardēm.
Atgūt vieglumu paparžu gultā
Pēc svētkiem labāk izgulēties palīdzēs istabā izvietoti paparžu pušķi un apiņi, bet, ja pārņēmis milzīgs nogurums no gatavošanās svētkiem, tad Zāļu dienā, kas ir tieši pirms Jāņiem, var ar papardēm apklāt savu augumu. Pēc darbiem pirtiņā nomazgājies un tad ar karsto augumu iegulies iepriekš sagatavotā gultā, kas izkaisīta ar papardēm. Siltumā no papardēm izdalīsies ēteriskās vielas, kas palīdzēs atgūt spēku un sagatavoties līgošanai.