Kaļķakmens gandē tējkannu. Ar kādiem dabīgiem līdzekļiem to atkaļķot?
Kafijas un tējas cienītājiem tējkannas atkaļķošanai vajadzētu pievērst diezgan lielu uzmanību un darīt to regulāri. Vidēji to vajadzētu darīt reizi trijos mēnešos, jo kaļķakmens ne tikai negatīvi ietekmē ūdens garšu, bet bojā arī pašu tējkannu.
Tas, cik bieži tējkanna atkal būs apaugusi ar kaļķakmeni, galvenokārt atkarīgs no tā, kāds ir izmantotā ūdens sastāvs. Jo augstāks tajā ir magnija un kalcija saturs, jo biežāk tējkannu nāksies atkaļķot.
Veikalos ir pieejami dažādi atkaļķotāji, bet tādu pašu efektu var sasniegt mājās pieejamiem dabiskiem līdzekļiem.
* Viens no efektīvākajiem palīgiem tējkannas atbrīvošanai no kaļķakmens ir citronskābe. Atkarībā no tējkannas tilpuma uz 1 l ūdens ber 2 ēdk. citronskābes. Ūdeni ar citronskābi uzvāri un ļauj nostāvēties aptuveni stundu, tad ūdeni izlej, tējkannu ļoti rūpīgi izskalo, ielej jaunu ūdeni, uzvāri un atkal izlej. Viss! Tējkanna atkal gatava lietošanai.
* Jau izsenis zināms, ka soda ir efektīvs līdzeklis dažādu saimniecisku ķibeļu risināšanai, un tējkannas atkaļķošana nav izņēmums. Tējkannā, kas pilna ar ūdeni, ieber aptuveni 3 ēdk. sodas un ļauj nostāvēties aptuveni pusstundu. Soda atbrīvos ne tikai no kaļķakmens, bet arī iespējamajām nepatīkamajām smakām. Kad pusstunda pagājusi, tējkannu vairākas reizes rūpīgi izskalo.
* Mazāk populārs, bet nebūt ne sliktāks palīgs tējkannas atkaļķošanā ir Coca-Cola. Ielej tējkannā glāzi ūdens, glāzi kolas un pievieno 1 ēdk. etiķa. Ļauj visam pāris stundu pastāvēt, pēc tam rūpīgi izskalo.