Kāzas lauku mājās: kā radīt svētkus ar siltu, personisku sajūtu
Kāzas lauku mājās pēdējos gados kļuvušas par arvien tuvāku izvēli pāriem, kuri vēlas svinēt nevis pēc stingra scenārija, bet savā vidē, ar saviem cilvēkiem un īstu mājas sajūtu. Pagalms, ābeļdārzs, šķūnis, pļavas mala vai veca koka māja var kļūt par skaistu fonu dienai, kurā svarīgākais nav perfekta dekorācija, bet cilvēki, stāsts un atmosfēra.
Lauku kāzām piemīt īpašs miers. Tur var uzklāt garu galdu zem kokiem, sveces salikt stikla burkās, ziedus salasīt pļavā, bet vakarā ļaut svētkiem turpināties zem atklātām debesīm. Tomēr, lai šāda diena izdotos, par praktiskajām lietām jāpadomā laikus.
Sāciet ar vietu, kur viss notiks
Pirmais jautājums ir vienkāršs: kur notiks ceremonija, kur sēdēs viesi un kur vakarā būs svinību galvenā vieta. Lauku mājās bieži ir vairāk iespēju nekā sākumā šķiet. Ceremoniju var rīkot dārzā, zem lielāka koka, pie mājas, pļavas malā vai pagalmā.
Svarīgi izvēlēties vietu, kur ir pietiekami daudz vietas cilvēkiem, kur netraucē vējš un kur viesiem būs ērti pārvietoties. Jāpadomā arī par rezerves plānu lietus gadījumā, piemēram, nojumi, telti, šķūni vai istabu, kur pārcelt vismaz daļu svinību.
Lauku vide neprasa pārspīlēt
Kāzām laukos piestāv vienkāršība. Koka galdi, lina galdauti, pļavas ziedi, sveces, laternas, vecas mēbeles un dabīgi materiāli bieži izskatās labāk nekā pārāk svinīgs noformējums. Ja vide pati par sevi ir skaista, tai nevajag daudz papildinājumu.
Labs princips ir izmantot to, kas jau ir apkārt. Ābeļzari, margrietiņas, jāņuzāles, dārza rozes, koka soli, vecas vāzes vai ģimenes porcelāns var radīt daudz personiskāku sajūtu nekā nopirktas dekorācijas bez stāsta.
Galds, pie kura visiem ir vieta
Lauku kāzās galds bieži kļūst par svētku centru. Tur satiekas ģimenes, sākas sarunas, skan tosti un vēlāk rodas tās atmiņas, ko cilvēki piemin vēl ilgi. Tāpēc pirms domāt par ēdienkarti, jāpadomā par pašu praktiskāko: vai visiem būs kur apsēsties.
Ja svinības notiek mājas pagalmā, noder gari galdi, soli, papildu krēsli, āra apgaismojums, pagarinātāji, paplātes, trauki un vieta, kur ērti novietot ēdienu. Šīs nav lielas lietas, bet tieši tās nosaka, vai vakars ritēs mierīgi.
Laulību gredzeni kā dienas svarīgākais simbols
Plānojot kāzas, viegli aizrauties ar detaļām: ziediem, galdu, kleitu, mūziku un viesu sarakstu. Taču ir lietas, kurām nozīme paliek arī pēc svinību dienas. Laulību gredzeni ir viens no šādiem simboliem.
Gredzens būs ikdienā, darbā, mājās, svētkos un ceļojumos. Tāpēc to vērts izvēlēties nesteidzīgi, domājot ne tikai par izskatu, bet arī par ērtumu. Klasisks zelta gredzens ir droša izvēle tiem, kuri vēlas mūžīgu un vienkāršu formu, savukārt gredzeni ar faktūru vai detaļām var būt piemēroti pāriem, kuri vēlas ko personiskāku.
Ja laulību gredzenu izvēle šobrīd ir aktuāla, zelta laulību gredzenus var apskatīt Banknote internetveikalā. No 19.06. līdz 30.06. laulību gredzeniem pieejama 30% atlaide ar kodu LOVE30. Atlaides nesummējas.
Praktiskās lietas, ko nepamanīt ir visvieglāk
Kāzu dienā parasti atceras lielās lietas, bet aizmirstas sīkumi. Vai būs pietiekami daudz pagarinātāju? Vai vakara daļā būs apgaismojums? Vai ir skaļrunis vai cita tehnika mūzikai? Vai būs vieta, kur viesiem nolikt dāvanas, jakas un apavus, ja laiks mainās?
Lauku mājās īpaši svarīgs ir arī praktiskais komforts. Viesiem jāzina, kur atrodas labierīcības, kur var nomazgāt rokas, kur paslēpties no lietus vai saules un kā vakarā droši pārvietoties pa pagalmu. Ja šīs lietas ir pārdomātas, svētki šķiet viegli un brīvi.
Padomājiet par dažādām paaudzēm
Kāzās bieži satiekas vairākas paaudzes. Bērni skrien pa pagalmu, jaunieši fotografējas, vecāki palīdz ar galdu, bet vecvecāki vēro, kā ģimenē sākas jauns posms. Tāpēc lauku kāzās svarīgi padomāt, lai visiem ir ērti.
Bērniem noderēs vieta, kur spēlēties, zīmēt vai atpūsties. Vecākajai paaudzei vajadzēs ērtas sēdvietas, stabilu ceļu līdz galdam un pietiekamu apgaismojumu vakarā. Tie ir vienkārši risinājumi, kas ļauj visiem viesiem justies gaidītiem.
Ja kaut kā pietrūkst mājai vai pagalmam
Pirms svinībām vērts iziet cauri mājai un pagalmam kā viesim. Vai viss ir sakārtots? Vai pietiek trauku, krēslu un gaismas? Vai kāds instruments noderētu pēdējiem darbiem? Vai vajadzīga tehnika mūzikai, kafijai vai ēdiena sagatavošanai?
Praktiskas lietas mājai, pagalmam un svētku sagatavošanai var apskatīt arī Banknote internetveikalā. Tur pieejamas dažādas pārbaudītas lietotas preces, kas var noderēt gan ikdienai, gan svētku organizēšanai.
Skaistākās kāzas nav obligāti dārgākās
Lauku kāzu lielākais spēks ir personiskums. Tās nav jāveido kā žurnāla fotosesija, lai diena būtu skaista. Dažkārt tieši vienkāršība padara svētkus siltākus: galds zem ābeles, ģimenes gatavots ēdiens, pļavas ziedi, pazīstamas dziesmas un cilvēki, kuri patiešām priecājas būt kopā.
Svarīgākais ir laikus saprast, kas šai dienai ir būtiski. Vieniem tas būs skaists galds, citiem laba mūzika, vēl kādam mierīga ceremonija tikai tuvāko lokā. Kad galvenais ir skaidrs, pārējās izvēles kļūst vieglākas.
Diena, kas paliek atmiņā
Kāzas lauku mājās ir īpašas ar to, ka tās reti jūtas svešas. Viss notiek vietā, kur jau ir ģimenes stāsti, bērnības atmiņas, vasaras vakari un cilvēki, kas šo māju pazīst. Tas svētkiem piešķir dziļumu, ko nevar nopirkt ar dekorācijām vien.
Tāpēc, plānojot kāzas laukos, nav jācenšas panākt ideālu. Jāparūpējas par praktisko, jāizvēlas lietas, kas patiešām ir svarīgas, un jāatstāj vieta pašai dzīvei: sarunām, smiekliem, bērnu skriešanai pa pagalmu un brīdim, kad divi cilvēki pasaka viens otram “jā”.
Laulību gredzenus var apskatīt Banknote mājaslapā . No 19.06. līdz 30.06. laulību gredzeniem pieejama 30% atlaide ar kodu LOVE30. Atlaides nesummējas.
Reklāmraksts. Raksts tapis sadarbībā ar Banknote.