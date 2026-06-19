Kad mazbērni brauc uz laukiem: kā sagatavot māju vasaras ciemošanās laikam?
Vasara laukos bērniem bieži paliek atmiņā uz visu mūžu. Rīti, kad var skriet basām kājām pa pagalmu, ogas tieši no krūma, vakari pie mājas, vecmāmiņas gatavotās pankūkas un vectēva stāsti par to, kā viss izskatījās agrāk. Tieši šādas atmiņas visbiežāk rodas nevis lielos ceļojumos, bet vienkāršās dienās pie savējiem.
Tāpēc mazbērnu ciemošanās laukos daudziem vecvecākiem ir īpašs notikums. Māja atkal kļūst skaļāka, pagalms pilnāks, bet ikdienas ritms dzīvīgāks. Lai šis laiks būtu patīkams gan bērniem, gan mājas saimniekiem, ir vērts sagatavoties laikus.
Nav vajadzīga perfekta māja vai īpaša programma katrai dienai. Bērniem visbiežāk pietiek ar drošu pagalmu, dažām vienkāršām nodarbēm, gardu ēdienu un sajūtu, ka viņi ir gaidīti.
Sāc ar pagalmu
Ja mazbērni brauc uz laukiem, pagalms ātri kļūst par galveno vietu, kur notiek visa dzīve. Tur bērni skrien, spēlējas, pēta kukaiņus, lasa ziedus, palīdz laistīt dobes un reizēm vienkārši sēž zālē ar saldējumu rokā.
Pirms ciemošanās vērts pārskatīt pagalmu bērna acīm. Vai zāle ir nopļauta vietās, kur bērni visvairāk staigās? Vai nav atstāti asi instrumenti, vaļēji vadi, zari, šļūtenes vai lietas, aiz kurām var aizķerties? Vai dārza mēbeles ir stabilas?
Tas nenozīmē, ka pagalmam jābūt ideālam. Tieši lauku vide ar ābelēm, dobēm un šķūni rada īpašo sajūtu. Svarīgākais, lai bērni var brīvi kustēties un pieaugušie var justies mierīgi.
Sagatavo vietu gulēšanai
Bērniem ciemošanās pie vecvecākiem bieži sākas ar vienu svarīgu jautājumu: kur es gulēšu? Pat ja vietas nav daudz, bērniem patīk sajūta, ka viņiem ir sava vietiņa. Tā var būt atsevišķa gulta, izvelkams dīvāns, matracis uz grīdas vai mazs stūrītis istabā ar segu un spilvenu.
Pirms ciemiņu atbraukšanas vērts pārbaudīt gultasveļu, papildu segu, spilvenu un aizkarus, ja istabā no rīta ir ļoti gaišs. Noder arī neliela naktslampiņa vai kabatas lukturītis, īpaši tad, ja bērni laukos paliek pa nakti pirmo reizi.
Šādi sīkumi palīdz bērnam justies drošāk un ātrāk iejusties.
Virtuvē labāk izvēlēties vienkāršo
Vecvecāku mājās ēdienam ir īpaša nozīme. Bērni atceras pankūkas, biezpienmaizītes, zemenes ar pienu, svaigus gurķus, sviestmaizes pēc peldes vai tēju vakarā. Nav vajadzīga sarežģīta ēdienkarte, drīzāk pazīstamas garšas un ēdiens, ko var viegli pagatavot.
Pirms mazbērnu ierašanās vērts noskaidrot, ko bērni ēd labprāt, vai nav alerģiju un vai ir kādi produkti, no kuriem jāizvairās. Tas palīdz izvairīties no pārpratumiem un liekas steigas.
Labi noder arī vienkāršas uzkodas, ko var paņemt līdzi pagalmā: augļi, ogas, sviestmaizes, cepumi vai ūdens pudele. Vasarā bērni daudz kustas, un mazās pauzes ar kaut ko gardu kļūst par daļu no dienas ritma.
Padomā par lietainu dienu
Lauku vasara ne vienmēr nozīmē tikai sauli. Dažreiz līst, pūš vējš vai bērniem vienkārši gribas mierīgāku pēcpusdienu iekšā. Tāpēc noder sagatavot dažas nodarbes telpām.
Tās var būt galda spēles, puzles, zīmuļi, krāsojamās lapas, vecas fotogrāfijas, ko kopā aplūkot, vai kāda vienkārša recepte, ko pagatavot kopā. Dažreiz bērniem ļoti patīk arī praktiski darbi: pārlasīt ogas, sakārtot pogu kasti, palīdzēt cept kūku vai šķirstīt vecus albumus.
Tieši šādos brīžos bieži rodas sarunas, kuras bērni vēlāk atceras vislabāk.
Mazie darbi, kuros bērni var piedalīties
Mazbērniem patīk justies noderīgiem. Tāpēc ciemošanās laikā viņiem var uzticēt mazus darbus, kas nav par grūtu un ļauj justies iesaistītiem. Aplaistīt puķes, salasīt ogas, atnest no dārza dilles, sakārtot salvetes uz galda vai palīdzēt pabarot mājdzīvnieku.
Svarīgi, lai šie darbi nav kā pienākums, bet kā kopīga darbošanās. Bērns iemācās, ka laukos dzīve notiek ar rokām, pacietību un rūpēm. Savukārt vecvecākiem tā ir iespēja nodot tālāk ikdienas prasmes, ko nevar iemācīt no telefona ekrāna.
Ko vēl var sagādāt pirms ciemošanās?
Pirms mazbērnu atbraukšanas vērts pārskatīt arī praktiskas lietas. Vai ir pietiekami daudz trauku, vai darbojas āra apgaismojums, vai ir pagarinātājs, ventilators karstākai dienai, skaļrunis mūzikai, galda spēle, kabatas lukturītis vai kāds instruments sīkiem mājas darbiem?
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Dažkārt tieši neliels praktisks pirkums palīdz ciemošanos padarīt ērtāku: papildu lampa, skaļrunis, ventilators, dārza instruments vai kāda ierīce, kas mājās sen bija vajadzīga.
Nevajag izklaidēt visu dienu
Vecvecākiem reizēm šķiet, ka bērniem visu laiku vajag nodarbi. Patiesībā laukos bērniem bieži pietiek ar brīvību. Viņi paši izdomā spēles, pēta pagalmu, staigā gar dobēm, lasa akmentiņus vai izdomā, ka vecs spainis kļūst par kuģi.
Protams, ir labi sagatavot dažas idejas, bet nav jāplāno katra stunda. Bērniem vajag arī garlaikoties, izdomāt pašiem un būt vienkārši klātesošiem. Tieši tā rodas īstā lauku vasaras sajūta.
Saglabā savu ritmu
Mazbērnu ciemošanās mājā ienes daudz prieka, bet arī vairāk kustības, trokšņa un darbu. Tāpēc svarīgi neaizmirst arī par savu ikdienas ritmu. Nav jācenšas visu izdarīt vieniem pašiem.
Daļu lietu var lūgt sagatavot bērnu vecākiem: atvest bērnu iecienītās uzkodas, maiņas drēbes, zāles, saules aizsargkrēmu vai spēles. Tas palīdz izvairīties no liekiem tēriņiem un pārpratumiem.
Labi sagatavota ciemošanās ir tāda, kur bērni jūtas gaidīti, bet mājas saimnieki nepārgurst jau pirmajā dienā.
Vasaras atmiņas rodas vienkāršās lietās
Mazbērniem nav vajadzīgs perfekts pagalms, jauna rotaļu zona vai sarežģīta programma. Viņiem vajag sajūtu, ka laukos viņus gaida. Ka ir cilvēki, kuriem ir laiks pastāstīt, parādīt, iemācīt un kopā pasmieties.
Tāpēc gatavošanās vasaras ciemošanās laikam nav par to, lai viss būtu nevainojami. Tā ir par drošu vidi, ērtu māju, dažām praktiskām lietām un siltu uzņemšanu.
Tieši no tā bērniem paliek atmiņā vasara laukos: ar zāli zem kājām, ogām bļodā, vakariem pagalmā un sajūtu, ka pie vecvecākiem vienmēr ir labi.
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