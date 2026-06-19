Vairāki kredītmaksājumi mēnesī? Kā tos apvienot vienā maksājumā
Viens maksājums par agrāk veiktiem remontdarbiem, vēl viens par lielāku pirkumu, atsevišķs maksājums par tehniku un vēl kādas saistības, kas radušās citā dzīves posmā. Katrs maksājums atsevišķi var šķist saprotams, taču kopā tie mēdz padarīt ikmēneša budžetu grūtāk pārskatāmu.
Šādās situācijās cilvēki nereti sāk domāt par kredītu apvienošanu. Tas nozīmē, ka vairākas esošās saistības tiek apvienotas vienā jaunā aizdevumā ar vienu ikmēneša maksājumu. Mērķis nav aizņemties vairāk ikdienas tēriņiem, bet sakārtot esošās saistības tā, lai tās būtu vieglāk pārvaldīt.
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Ko nozīmē kredītu apvienošana?
Kredītu apvienošana nozīmē vairāku esošu aizdevumu vai maksājumu aizstāšanu ar vienu jaunu aizdevumu. Praktiski tas var nozīmēt, ka vairāku termiņu, dažādu summu un atšķirīgu līgumu vietā paliek viens maksājums mēnesī.
Tas var palīdzēt situācijās, kad saistības ir izveidojušās pakāpeniski. Piemēram, vienā brīdī bija vajadzīgs remonts, citā lielāks pirkums mājai, vēlāk tehnika vai citi praktiski izdevumi. Ar laiku šie maksājumi sakrājas, un tos visus pārvaldīt kļūst neērti.
Viens maksājums var padarīt budžetu skaidrāku. Ir vieglāk zināt, kad maksājums jāveic, kāda ir tā summa un kā tas iekļaujas mēneša ienākumos.
Sāc ar esošo kredītu pārskatīšanu
Pirms domāt par apvienošanu, vispirms jāsaprot, ko tieši vēlaties apvienot. Tāpēc pirmais solis ir sagatavot visu esošo saistību sarakstu.
Sarakstā vērts iekļaut katru kredītu vai maksājumu: atlikumu, ikmēneša summu, procentu likmi, beigu termiņu un kopējās atlikušās izmaksas. Šāda pārskatīšana palīdz saprast, cik liela ir kopējā saistību summa un kāds risinājums varētu būt samērīgs.
Svarīgi nepievērst uzmanību tikai ikmēneša maksājumam. Dažkārt maksājums var šķist neliels, bet kopējais atmaksas termiņš ir garš. Tāpēc jāskatās gan uz mēneša maksājumu, gan uz kopējām izmaksām visā periodā.
Kad kredītu apvienošana var būt noderīga?
Kredītu apvienošanu var būt vērts izvērtēt tad, ja esošo saistību ir vairākas un tās kļūst grūti pārvaldīt. Piemēram, ja mēnesī ir vairāki maksājumi dažādos datumos, ir grūti sekot līdzi atlikumiem vai budžetā trūkst skaidras kopainas.
Šāds risinājums var palīdzēt samazināt administratīvo slodzi: mazāk termiņu, mazāk atsevišķu maksājumu un viens skaidrs grafiks. Tomēr apvienošana nav automātiski piemērota visiem. Pirms lēmuma jāvērtē, vai jaunais maksājums būs samērīgs, vai nosacījumi ir saprotami un vai kopējās izmaksas ir pieņemamas.
Nekustamā īpašuma aizdevums saistību apvienošanai
Ja esošās saistības ir lielākas, viens no risinājumiem, ko iespējams izvērtēt, ir nekustamā īpašuma aizdevums. Šādā gadījumā aizdevums tiek nodrošināts ar nekustamo īpašumu, un to var izmantot arī vairāku esošo saistību apvienošanai vienā maksājumā.
Banknote piedāvā nekustamā īpašuma aizdevumu līdz 100 000 eiro. Šādu iespēju var izvērtēt situācijās, kad nepieciešams sakārtot vairākus kredītmaksājumus, apvienot esošās saistības vai pārstrukturēt lielākus finanšu pienākumus.
Vienlaikus jāatceras, ka šis ir nopietns finanšu lēmums. Nekustamais īpašums kalpo kā nodrošinājums visā aizdevuma atmaksas laikā, tāpēc pirms lēmuma jāizvērtē gan ienākumi, gan īpašuma statuss, gan spēja veikt maksājumu ilgtermiņā.
Ko salīdzināt pirms lēmuma?
Pirms esošo kredītu apvienošanas vienā maksājumā svarīgi salīdzināt vairākus rādītājus: cik šobrīd kopā tiek maksāts mēnesī, cik liela ir atlikusī parāda summa, kādas ir esošās procentu likmes, termiņi un iespējamās papildu izmaksas.
Pēc tam šie dati jāsalīdzina ar jauno piedāvājumu. Cik liels būs jaunais ikmēneša maksājums? Kāds būs atmaksas termiņš? Kādas būs kopējās izmaksas? Vai pēc apvienošanas budžets kļūs pārskatāmāks un samērīgāks?
Svarīgi neskatīties tikai uz zemāku ikmēneša maksājumu. Ja termiņš kļūst būtiski garāks, kopējās izmaksas var pieaugt. Labs lēmums ir tāds, kur skaidri saprotams gan ieguvums, gan ilgtermiņa saistības.
Vienam maksājumam jābūt samērīgam
Kredītu apvienošana var palīdzēt sakārtot maksājumu struktūru, taču tai nevajadzētu radīt jaunu spriedzi. Jaunajam maksājumam jābūt tādam, lai pēc tā veikšanas budžetā paliek vieta ikdienas izdevumiem, komunālajiem maksājumiem, pārtikai, transportam, veselībai un neparedzētiem tēriņiem.
Ja budžets pēc maksājuma veikšanas paliek pārāk saspringts, risinājums jāvērtē vēlreiz. Finanšu saistībām jābūt ne tikai juridiski izpildāmām, bet arī praktiski panesamām ikdienā.
Mazāk maksājumu, skaidrāka ikdiena
Viens no lielākajiem kredītu apvienošanas ieguvumiem var būt vienkāršāka ikdienas pārvaldība. Ja vairāku maksājumu vietā ir viens, budžetu ir vieglāk plānot. Mazāk datumu kalendārā, mazāk atsevišķu maksājumu un skaidrāks priekšstats par kopējo finanšu situāciju.
Tas īpaši svarīgi situācijās, kad cilvēks vēlas nevis palielināt saistības, bet sakārtot jau esošās. Ja pēc esošo saistību pārskatīšanas redzams, ka viens maksājums varētu palīdzēt sakārtot budžetu, vairāk informācijas par iespējām var apskatīt Banknote mājaslapā.
Lēmums jāpieņem mierīgi
Kredītu apvienošana var būt praktisks risinājums, ja vairāki maksājumi kļuvuši grūti pārskatāmi. Taču tas nav lēmums, ko pieņemt steigā. Pirms tam jāapkopo informācija, jāsalīdzina nosacījumi un jāizvērtē, vai jaunais risinājums patiešām uzlabo finanšu situāciju.
Svarīgākais ir saprast kopainu: cik šobrīd tiek maksāts, cik vēl jāatmaksā, kāds būs jaunais maksājums un ko tas nozīmēs ilgtermiņā.
Nekustamais īpašums kalpo kā nodrošinājums visā aizdevuma atmaksas laikā. Kreditēšana ir saistīta ar risku. Pirms aizdevuma noformēšanas izvērtējiet savas finansiālās iespējas un iepazīstieties ar līguma nosacījumiem.
Reklāmraksts. Raksts tapis sadarbībā ar Banknote.