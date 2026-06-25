Dažas idejas, ko darīt ar jāņusieru pēc Jāņiem
Lai gan ķimeņu sieru tikpat labi var pagatavot arī citā gadalaikā, vislabāk tas tomēr garšo īsu laiciņu pirms Jāņiem un pašos Jāņos. Un ko darīt pēc tam? Dažas idejas citādai siera izmantošanai.
1. Iecep sacepumā. 1 kg notīrītu jauno kartupelīšu sagriez šķēlēs, samaisi ar 1 ēdk. kausēta sviesta, liec veidnē un pārkaisi ar ķimenēm, sāli, maltiem pipariem. Cep 30–35 minūtes 220 grādu karstā cepeškrāsnī. Apzied ar 1 ēdk. mīksta sviesta, bagātīgi pārkaisi ar sarīvētu vai sadrupinātu jāņusieru un cep vēl aptuveni 15 minūtes.
2. Pagatavo karstās uzkodas. Šim nolūkam piemērotāks būs mazliet nostāvējies un nedaudz apkaltis jāņusiers. Sagriez šķēlēs (vēl labāk, ja šķēles ir mazliet pastāvējušas), apzied ar sviestu, liec virsū tomāta šķēles, pārkaisi ar sāli un maltiem pipariem, uzliec pavisam mazu piciņu sviesta un cep krāsnī, līdz siers pakūst un garšas savelkas.
3. Liec galdā kopā ar ievārījumu. Lauz tradīcijas un pasniedz jāņusiera šķēlītes nevis pie alus, bet gan pie vīna. Labs papildinājums šai uzkodai ir ievārījums – ķimeņu siers lieliski sader ar vīģu ievārījumu un arī citrusaugļu, sevišķi apelsīnu un mandarīnu ievārījumu.
4. Izmēģini recepti no Šveices. Šveicē ķimeņu sieru mēdz pasniegt kā karpačo – sagriež ļoti, ļoti plānās šķēlītēs, apslaka ar olīveļļu un pasniedz klāt garšaugos marinētas olīvas.