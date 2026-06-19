Biķernieku pusē manīts ļoti savāds vilks - pašvaldība rosina palielināt to nomedīšanas apjomu
Augšdaugavas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija nolēmusi vērsties Valsts meža dienestā ar ierosinājumu palielināt pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu un piešķirt atļaujas divu vilku nomedīšanai ārpus ierastās medību sezonas.
Augšdaugavas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija izskatīja Valsts meža dienesta Dienvidu virsmežniecības vēstuli un ziņojumu no Biķernieku pagasta vietējiem iedzīvotājiem par to, ka Biķernieku pagastā klejo vientuļš vilks, kurš vairākas reizes ir pietuvojies apdzīvotām viensētām, cilvēkiem un laukos strādājošai traktortehnikai. Vilka dīvainā uzvedība vietējos iedzīvotājos rada bažas, jo tas uzmanīgi un mērķtiecīgi pietuvojas cilvēkiem un sāk spēlēties, draiskoties ar koka zariem mutē vai arī spēlējas ar akmeņiem. Iedzīvotāju iesniegumā norādīts, ka pirmais kontakts ar šo vilku jau bijis 08.05.2026. ciemos Osinovka un Kalabuhino, bet pēdējais jau pavisam tuvu Biķernieku pagastam ciemata Lielie Krivini virzienā.
Krāslavas novada Izvaltas pagastā laika periodā no 2026. gada 31. maija līdz 5. jūnijam zemnieku saimniecībā ir bijuši trīs vilku uzbrukumi, kuru rezultātā ir nokostas vairāk kā 20 aitas.
Ņemot vērā, ka vilki klejo gan Izvaltas, gan Biķernieku pagasta teritorijās, kā arī to neparasto uzvedību, pašvaldības Medību koordinācijas komisija uzskata, ka nepieciešams veikt papildu pasākumus iespējamo apdraudējumu un zaudējumu novēršanai.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem komisijai ir tiesības ierosināt palielināt pieļaujamo medījamo dzīvnieku nomedīšanas apjomu un par pieņemto lēmumu informēt Valsts meža dienestu.
Komisija 10. jūnijā nolēma ierosināt Valsts meža dienestam piešķirt mednieku kolektīvam atļaujas divu vilku nomedīšanai ārpus medību termiņa.