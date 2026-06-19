Interjera dizainers Uģis Pīrs: “Pērkot vannu, noteikti vajag tajā iegulties"
“Pērkot vannu, noteikti vajag tajā iegulties, lai saprastu, vai tā der pēc lieluma, vai nav par dziļu vai par seklu," saka "Pīrs Interior" interjera dizainers Uģis Pīrs. Vannas istabā svarīgākais ir estētiskais baudījums, taču individuālās intereses katram ir citādas.
Vienam telpai jābūt mājīgai, citam – romantiskai, vēl citam – funkcionālai. Katrs savu personīgo individualitāti kā sapni uzbur savā vannas istabā.
Viena no svarīgākām lietām ir zobu tīrīšana no rīta. Lai normāli to varētu izdarīt, ergonomiski visērtāk ir atbalstīties ar abiem elkoņiem pret darba virsmu, tāpēc visatbilstošākās ir plašas darba virsmas no akrila vai cita materiāla ar iegremdētu izlietni. Praktiskākas kopšanas ziņā ir izlietnes, kas saplūdinātas ar virsmu jeb veidotas no viena materiāla, tad to vienkāršāk notīrīt. Ja darba virsmā iesēdināta cita materiāla izlietne, savienojuma vietās krājas netīrumi.
Visneērtākā lietošanas ziņā ir bļodas veida izlietne, virs kuras saliecoties jāsasprindzina vēdera muskuļi, turklāt ūdens šļakstās apkārt. Šīs izlietnes ir nodeva mirkļa vājumam – dizainiski tās ir stilīgas, jo formas pievilcīgas, kas sasaucas ar vēsturiskiem variantiem, taču nefunkcionālas.
Ērta darba virsma veidojas, ja to izgatavo platāku par 60 cm un aiz tās vēl izveido apmēram 10 cm augstu un 16 cm platu plauktu, kur likt dažādus higiēnas piederumus, lai tie nebūtu uz priekšējās virsmas. Tas lietderīgi palielina platību, turklāt aiz visiem skapīšiem var ērti savilkt caurules un kanalizācijas vadus, tie nav jāiegremdē sienā. Ergonomiski ir arī skapīši līdz griestiem un ar spoguļvirsmām uz durvīm.
Gaismai nav jābūt izkliedētai telpā, bet koncentrētai uz noteiktu vietu. Vannas istabā jāizvēlas silta gaisma, kurai jākrīt pret seju. Ļoti ērts ir ar lipekļiem pie spoguļa piestiprināms palielināmais spogulis. Tāpat ir ļoti ērti, ja iebūvētās izlietnes gali nobeidzas ar sienu, tad nekas nekrīt nost un galos var ielikt, piemēram, rozetes.
Esmu pārliecināts akrila vannu piekritējs, jo tās ir siltas, klusas un patīkamas, turklāt viegli kopjamas.
Pērkot vanna noteikti jāizmēģina, vajag tajā iegulties un mēģināt iztēloties, vai varēs atbalstīties ar muguru un pēdām, kad vannā būs ūdens. Lielākam vīrietim īpaši svarīgs ir vannas dziļums.
Ja pārtece ir zemāka par ceļgaliem, tas nozīmē, ka ūdens tek ārā un vannā nevar iegremdēties pēc sirds patikas. Dzīvojam postindustriālā laikmetā, kad katrs var pielāgot savām vēlmēm jebkuru lietu, tostarp arī vannu, jo tā nav tikai vizuāls, bet gan pārsvarā ergonomisks atribūts.
Mūsdienās vannas istaba ir kaut kas vairāk par higiēnas telpu, tāpēc vajadzētu pārstāt par to domāt kategorijās 2 x 2 m, drīzāk mazāku vietu atvēlēt citai telpai, bet sevis kopšanai jāparedz lielāka telpa. Ideāli, ja vannas istabā ietilpst vēl kāda mēbele, mīkstais krēsls vai tamlīdzīgi, kur var atpūsties pēc vannas un sevi sakopt. Nav taču normāli, ja mērcē kājas dzīvojamā istabā pie televizora, ja to var darīt vannas istabā?
Uģis iesaka
● Striktā ģeometrijā un krāsu gammā (piemēram, melna ar baltu) veidota vannas istaba nekad nebūs mājīga un romantiska.
● Ja patīk gulēt vannā, svarīgs arī tās slīpums, jo vannā ar taisnām malām diez cik ērti nebūs.
● Vannas istabā noteikti nevajadzētu aizmirst par mūziku un radio. To var iebūvēt sienā, jo radio no rīta vai mūzika vannošanās laikā tiešām uzlabo omu.