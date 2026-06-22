Svaigie gurķi ātri bojājas? Iespējams, tos uzglabājat nepareizi - kā tas būtu jādara
Gurķi, tāpat kā svaigi tomāti un kukurūza, ir vasaras simbols. Tie piešķir kraukšķīgumu salātiem un sviestmaizēm, ir neaizstājami dārzeņu šķīvī, garšo aukstajās zupās un, iespējams, sasniedz savu kulmināciju tad, kad tos izņem tieši no sālījuma burkas.
Gurķi ir viens no vienkāršākajiem un ražīgākajiem dārzeņiem audzēšanai mājās, kā arī viens no pieejamākajiem tirgū. Tieši tāpēc ir tik vilinoši tos pirkt lielos daudzumos. Taču, cik ilgi gurķi uzglabājas ledusskapī un kā tos pareizi glabāt, portāls "Southern Living" lūdza skaidrot ekspertam.
Gurķi pieder pie ķirbjaugu dzimtas (kopā ar melonēm, ķirbjiem un kabačiem) un aug no dzelteniem ziediem uz vīteņaugiem. Lai gan mēs gurķus uztveram kā dārzeņus, tehniski tie ir augļi — jo tie attīstās no ziediem un satur sēklas.
Gurķi ir cēlušies no Indijas un kā pārtikas produkts tiek audzēti jau vairāk nekā 3000 gadu. Tie sastāv aptuveni no 96% ūdens — tas ir pat vairāk nekā arbūzam. Tāpēc, lai veikalā izvēlētos labu gurķi, meklējiet tumšu, stingru augli bez bojājumiem. Izvairieties no mīkstiem, dzelteniem vai sačokurojušiem gurķiem.
Cik ilgi gurķi uzglabājas ledusskapī
Saskaņā ar ASV Lauksaimniecības ministrijas datiem gurķi jāizlieto 4–6 dienu laikā pēc iegādes, ja tie tiek uzglabāti ledusskapī. Ja tos cieši ietin pārtikas plēvē vai vaskotā papīrā, tie saglabāsies ilgāk. Sagriezti gurķi ledusskapī vislabāk uzglabājas 1–2 dienas.
Kā uzglabāt veselus gurķus
"Uzglabājot gurķus, ir svarīgi novērst mitruma zudumu un vienlaikus nepieļaut to bojāšanos — un tas nav vienkārši," norāda Kellija Smita Trimbla, dārzkopības meistare no Noksvilas un dārzkopības grāmatu autore.
Lai to panāktu, vispirms gurķi jānomazgā un jānosusina. Pēc tam Trimbla iesaka tiem izveidot hermētisku "otro ādu", ietinot pārtikas plēvē vai vaskotā papīrā — tas palēnina bojāšanos. Šī metode līdzinās tam, kā to dara ražotāji ar plānsienu angļu gurķiem, kurus veikalos pārdod jau iepakotus plēvē.
Gurķi ir jutīgi pret etilēnu — gāzi, ko izdala nogatavojušies augļi un dārzeņi, kas atrodas tiem blakus, tāpēc ietīšana pasargā arī no šīs ietekmes. Pēc iesaiņošanas Trimbla gurķus glabā speciālā svaiguma uzglabāšanas traukā ledusskapja dārzeņu atvilktnē.
Šādam traukam ir oglekļa filtrs un pacelta groza konstrukcija, kas nodrošina labāku gaisa cirkulāciju.
Ja gurķi neietilpst dārzeņu atvilktnē, galvenais ir nelikt tos pie ledusskapja aizmugurējās sienas, kur aukstais gaiss var tos sasaldēt.
Var arī uzglabāt gurķus aizveramā maisiņā. Gurķus nomazgājiet un rūpīgi nosusiniet, pēc tam katru ietiniet papīra dvielī un ievietojiet maisiņā. Glabājiet ledusskapī.
Kā uzglabāt sagrieztus gurķus
Ja esat nogriezis tikai daļu gurķa, atlikušo var atkal ietīt tajā pašā plēvē vai vaskotajā papīrā un ievietot ledusskapī.
Nelielus gurķa gabaliņus ievietojiet stikla vai plastmasas traukā, kura iekšpusē ielikts papīra dvielis — tas uzsūks lieko mitrumu. Sagriezti gurķi glabājas īsāku laiku nekā veseli, tāpēc tos ieteicams izmantot pēc iespējas ātrāk.
Vai var sasaldēt gurķus
Jā, bet tas ne vienmēr ir ieteicams. Gurķos ir daudz ūdens, tāpēc pēc atkausēšanas tie zaudē savu raksturīgo kraukšķīgumu un kļūst mīksti.
Gurķus ir vērts saldēt tikai tad, ja tos plānots izmantot mērcēs, smūtijos un citos ēdienos, kur mīksta tekstūra pēc saldēšanas nav problēma.
Kā saprast, ka gurķis ir sabojājies
Ja gurķis ir mīksts, slidens, savītis vai uz tā redzams pelējums — tas jāizmet. Pērkot meklējiet zaļus, stingrus gurķus bez mīkstiem plankumiem, jo tie liecina par bojāšanos.
Saburzīta miza ir mitruma zuduma pazīme, dzelteni plankumi — pārgatavības pazīme. Svaigs gurķis būs stingrs un bez smaržas.