Mēs gribam, lai klienti sūdzas - neparasta pieeja telpu uzkopšanā
Ja kāds uzkopšanas uzņēmums jums pateiktu: “Lūdzu, sūdzieties vairāk!”, jūs, visticamāk, nodomātu, ka tas ir joks.
Taču uzņēmumā Cleanland PHS tā nav nejauša frāze vai reklāmas triks. Gluži pretēji – tā ir filozofija, uz kuras balstīta uzņēmuma izstrādātā digitālā sistēma Cleanland+.
Kāpēc uzņēmums, kas ikdienā rūpējas par biroju, veikalu un ražotņu tīrību, vēlas, lai klienti sūdzas?
Atbilde ir pārsteidzoši vienkārša.
Lielākā problēma nav netīras telpas
Padomājiet par to – kad cilvēki visbiežāk pamana uzkopšanu?
Parasti tikai tad, kad kaut kas nav izdarīts.
Atkritumu tvertne nav iztukšota. Uz grīdas palikuši netīrumi. Tualetē trūkst papīra. Tad seko e-pasts, telefona zvans vai neapmierinātība, kas krājusies vairākas dienas.
Taču problēma bieži vien nav pati kļūda.
Problēma ir tā, ka par to uzzina pārāk vēlu.
„Mēs sapratām, ka ideāla uzkopšana neeksistē. Cilvēki kļūdās visās nozarēs. Taču izšķirošais ir tas, cik ātri par problēmu uzzina un cik ātri to novērš,” stāsta uzņēmumā.
Tieši šī doma kļuva par sākumu sistēmai, kuru uzņēmums izstrādāja saviem klientiem.
Vairāk nekā 15 gadu pieredze
Cleanland PHS profesionālās telpu uzkopšanas jomā darbojas jau kopš 2009. gada. Gadu gaitā uzņēmums apkalpojis dažādus objektus – birojus, tirdzniecības telpas, ražotnes un citas komerctelpas.
Šo gadu laikā uzņēmums nonāca pie secinājuma, ka klientiem mūsdienās vairs nepietiek tikai ar solījumu par tīrām telpām.
Viņi vēlas zināt:
- vai uzkopšana tiešām ir veikta;
- kad tā veikta;
- kā ziņot par nepilnībām;
- cik ātri tās tiek novērstas.
Tieši no šiem jautājumiem radās ideja par Cleanland+.
No neredzama pakalpojuma uz pilnīgu caurspīdību
Uzkopšana ir viens no retajiem pakalpojumiem, kas lielākoties notiek ārpus klienta redzesloka.
Darbinieki ierodas agri no rīta vai vēlu vakarā, un lielākā daļa cilvēku pat nezina, kas konkrētajā dienā paveikts.
Pēc vairāk nekā 15 gadu pieredzes uzņēmums secināja – klientiem arvien svarīgāka kļūst ne tikai tīrība, bet arī skaidrība.
Kad uzkopšana notika? Vai tā tika veikta atbilstoši norunātajam? Kā paziņot par problēmu?
Tā radās Cleanland+ – digitāla sistēma, kas ļauj klientiem redzēt uzkopšanas statusu gandrīz reāllaikā.
Neierasts ceļš: aplikācija nav klientam
Šeit stāsts kļūst īpaši interesants.
Kamēr daudzi uzņēmumi veido klientu aplikācijas un aicina instalēt arvien jaunas lietotnes, Cleanland PHS izvēlējās iet pretējā virzienā.
Uzņēmums izstrādāja aplikāciju nevis klientiem, bet saviem darbiniekiem – apkopējiem.
Tas var šķist neierasti, taču uzņēmuma loģika ir vienkārša: klientam visam jābūt pēc iespējas vienkāršāk un ērtāk.
„Mēs sapratām, ka klienti nevēlas instalēt vēl vienu aplikāciju. Telefonos jau tā ir desmitiem lietotņu. Ja sistēma ir sarežģīta, cilvēki to vienkārši neizmanto,” skaidro uzņēmumā.
Tāpēc Cleanland+ darbojas pēc principa: sarežģītība paliek aizkulisēs, vienkāršība – klienta pusē.
Kamēr apkopēji izmanto speciāli izstrādātu darba aplikāciju uzkopšanas uzsākšanai, pabeigšanai un kvalitātes datu ievadei, klientam nav jāinstalē pilnīgi nekas.
Nav paroles.
Nav reģistrācijas.
Nav lietotņu veikala.
QR kods, kas pasaka vairāk nekā šķiet
Daudzos objektos pie ieejām vai koplietošanas telpās izvietotas nelielas QR koda uzlīmes.
No malas tās izskatās pavisam vienkāršas.
Taču aiz šī QR koda slēpjas vesela kvalitātes kontroles sistēma.
Noskenējot kodu, iespējams redzēt:
- pēdējās uzkopšanas datumu un laiku;
- nākamo plānoto uzkopšanu;
- aktuālo statusu;
- kvalitātes ziņojumus;
- plānotos papilddarbus
- iespēju ziņot par nepilnībām.
Un tas viss – bez aplikācijas instalēšanas.
Pietiek ar viedtālruni un dažām sekundēm.
Jo vieglāk ziņot, jo ātrāk atrisināt
Uzņēmumā atzīst, ka klienti bieži neziņo par problēmām nevis tāpēc, ka tās nebūtu svarīgas, bet tāpēc, ka process ir pārāk sarežģīts.
Jāatrod kontaktpersona.
Jāraksta e-pasts.
Jāzvana.
Jāgaida atbilde.
Rezultātā daudzas nelielas nepilnības tā arī paliek nepateiktas.
Cleanland PHS pieeja ir pretēja – par problēmu jāspēj paziņot tikpat ātri, cik to pamanīt.
Ja telpā pamanīta nepilnība, tās pieteikšanai jāpaiet sekundēm, nevis minūtēm.
Tieši tāpēc uzņēmumā izskan frāze:
“Mēs gribam, lai klienti sūdzas”
Jā, arī sūdzēties.
Ne tāpēc, ka būtu daudz problēmu.
Bet tāpēc, ka sūdzība ir vērtīga informācija.
Ja klients klusē, problēma var saglabāties ilgi.
Ja klients paziņo uzreiz, situāciju iespējams atrisināt vēl pirms tā kļuvusi nopietna.
„Patiesībā mēs priecājamies, ja par nepilnību uzzinām ātri. Tas nozīmē, ka varam reaģēt nekavējoties un uzlabot pakalpojumu,” stāsta uzņēmumā.
Šī pieeja atgādina tehnoloģiju uzņēmumu domāšanu – nevis slēpt kļūdas, bet mācīties no tām.
Uzkopšana kļūst arvien digitālāka
Daudzās nozarēs digitalizācija jau ir ikdiena. Banku pakalpojumi, taksometri, ēdiena piegāde – viss ir pārcēlies telefonā.
Arī uzkopšanas nozare lēnām mainās.
Tas, kas agrāk balstījās tikai uz uzticēšanos un telefona zvaniem, arvien biežāk tiek papildināts ar datiem, automatizāciju un caurspīdīgumu.
Cleanland PHS uzskata, ka nākotnē klienti vēlēsies ne tikai tīras telpas, bet arī iespēju redzēt, kas aiz šīs tīrības stāv.
Varbūt pēc dažiem gadiem QR kods pie biroja durvīm būs tikpat ierasts kā Wi-Fi parole.
Un varbūt frāze “Mēs gribam, lai klienti sūdzas” vairs neizklausīsies tik neparasti.
Jo dažkārt tieši kritika ir ātrākais ceļš uz labāku pakalpojumu.