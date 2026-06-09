Skandāls stādu tirgū: Latvijā nelegāli tirgoti ģenētiski modificētas tomātu šķirnes stādi
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) konstatējis, ka Latvijas stādu tirgū, tostarp izstādē "Dārzs un dzīvesstils 2026", Dārzkopības entuziastu kluba "Tomāts" stendā tika izplatīti ģenētiski modificētas tomātu šķirnes "Norfolk Purple" stādi, liecina dienesta publicētā informācija.
VAAD norāda, ka tomātu šķirne izstrādāta ASV biotehnoloģiju uzņēmumā "Norfolk Healthy Produce". Dienestā skaidro, ka "Norfolk Purple" šķirnes tomātiem raksturīga tumši violeta krāsa un paaugstināts augu pigmentu - antociānu - saturs. Atšķirībā no citām šķirnēm purpura krāsā ir ne tikai tomāta miza, bet arī augļa mīkstums. Šīs īpašības iegūtas bioinženierijas ceļā, izmantojot gēnu no lauvmutītēm.
VAAD uzsver, ka saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) un Latvijas normatīvajiem aktiem ģenētiski modificētu organismu aprite, audzēšana un izplatīšana ir stingri regulēta. ES, tostarp Latvijā, ģenētiski modificētu tomātu audzēšana un izplatīšana nav atļauta.
VAAD veicis pārbaudi gan Dārzkopības entuziastu klubā "Tomāts", kura stendā notika šo stādu tirdzniecība, gan pie audzētāja, kurš stādus bija piegādājis. Dienestā informē, ka iedzīvotājiem, kuri iegādājušies šos stādus izstādē vai ieguvuši konkrētās šķirnes sēklas vai stādus citos veidos, tos nevajadzētu izplatīt tālāk, nevajadzētu izmantot pašiem un tie drošā veidā būtu jālikvidē, neveicinot to tālāku audzēšanu.
VAAD informē, ka ģenētiski modificētu augu audzēšana rada risku, ka izaudzētā produkcija vairs nevar tikt uzskatīta par bioloģisku. Bioloģiskajā ražošanā ģenētiski modificētu organismu izmantošana nav pieļaujama.
Tāpat VAAD atgādina, ka saskaņā ar Latvijas Ģenētiski modificēto organismu aprites likumu par ģenētiski modificētu organismu izplatīšanu tirgū un ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas noteikumu pārkāpumiem gan fiziskām, gan juridiskām personām paredzēta administratīvā atbildība un var tikt piemēroti naudas sodi.
VAAD ir 1998. gadā izveidota valsts tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt kultūraugu un mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu apkārtējo vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, radītu priekšnoteikumus, lai lauksaimniekiem būtu pieejams vesels un kvalitatīvs pavairojamais materiāls, kā arī palielinātu produktivitāti un lauksaimniecības konkurētspēju.