Rīsi, kartupeļi vai makaroni: dietologs atklāj, kas visvairāk paaugstina cukura līmeni
Rīsi, kartupeļi un makaroni ir galvenie ogļhidrāti daudzu cilvēku uzturā. Ja jūs tos regulāri lietojat, iespējams, jūs interesē, kā tie ietekmē cukura līmeni asinīs un kuri varianti ir vispiemērotākie veselīga glikozes līmeņa uzturēšanai. Par to raksta "Health".
Kā raksta autore, dietoloģe Džiliana Kubala, visi šie produkti var būt līdzsvarotā uzturā. Tomēr nozīme ir tādiem faktoriem kā dažādība, pagatavošanas veids un tas, ar ko tos kombinējat.
Kubala skaidroja, ka tas, kā produkts ietekmē cukura līmeni asinīs, tiek vērtēts ņemot vērā tā glikēmisko indeksu (GI) un glikēmisko slodzi (GL). GI klasificē produktus skalā no 0 līdz 100 atkarībā no tā, cik ātri tie paaugstina cukura līmeni asinīs pēc lietošanas. Produkti ar GI zem 55 tiek uzskatīti par zema glikēmiskuma, savukārt produkti ar GI virs 70 – par augsta glikēmiskuma.
Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts žurnālā "The American Journal of Clinical Nutrition", GL (glikēmiskā slodze) ņem vērā porcijas lielumu, tas ir, ņem vērā ne tikai to, cik ātri pārtika paaugstina cukura līmeni asinīs, bet arī to, cik daudz ogļhidrātu parasti tiek patērēts porcijā. GI 10 un zemāk tiek uzskatīts par zemu, 11–19 – par vidēju, bet 20 un vairāk – par augstu.
Kāpēc makaroni bieži izraisa mazāku cukura līmeņa pieaugumu
Pēc Kubalas teiktā, salīdzinot ar kartupeļiem un rīsiem, makaroni, īpaši no pilngraudu kviešiem, bieži mazāk ietekmē cukura līmeni asinīs.
Viņa paskaidroja, ka makarona pagatavošanas process veido blīvu cietes struktūru, ko organisms ilgāk sadala un uzsūc. Pētījums, kas publicēts žurnālā "Foods", parādīja, ka makaroni satur vairāk rezistentās cietes (RS) un lēni uzsūcošās cietes (SDS) salīdzinājumā ar ātri uzsūcošo cieti (RDS), atšķirībā no citiem ogļhidrātu avotiem, piemēram, maizes un graudaugiem.
Turklāt, saka dietoloģe, ja makaroni tiek vārīti al dente, tas ir, nedaudz nepilnīgi, tas padara tos drošākus cukura līmeņa kontrolē asinīs.
"Ja meklējat labākos makaronus, lai samazinātu cukura līmeni asinīs, izvēlieties variantus ar augstu šķiedrvielu un olbaltumvielu saturu, piemēram, pilngraudu vai pākšaugu bāzes makaronus, kas ilgāk sagremojas un mazāk ietekmē cukura līmeni asinīs," viņa ieteica.
Kartupeļi visur nav vienādi
Runājot par kartupeļiem, ir vairāki faktori, kas var ietekmēt, kā tie paaugstina cukura līmeni asinīs, norāda autore. Pēc viņas teiktā, ceptam saldajam kartupelim GI ir 91, bet GL – 18, savukārt ceptam parastam kartupelim GI ir 81, bet GL – 16.
"Atšķirība GI un GL starp kartupeļu šķirnēm ir atkarīga no to cietes struktūras, cukura līmeņa un pagatavošanas metodes," paskaidroja viņa.
Pētījums, kas publicēts žurnālā "Foods", parādīja, ka kartupeļu vārīšana noved pie cietes sadalīšanās šūnās un tās pilnīgas želatinizācijas. Tas atvieglo kartupeļa sadalīšanos un gremošanu, kas izraisa ātrāku cukura līmeņa paaugstināšanos asinīs.
Viens no labākajiem veidiem, kā padarīt kartupeļus drošākus cukura līmenim asinīs, ir tos atdzesēt pēc vārīšanas.
"Pateicoties procesam, ko sauc par retrogradāciju, atdzesēšana pārvērš uzsūcošo cieti rezistentajā cietē, kas padara kartupeļus drošākus asinīm. Pētījumi rāda, ka, salīdzinot ar vārītiem kartupeļiem, vārīti un pēc tam atdzesēti kartupeļi izraisa mazāku cukura līmeņa pieaugumu asinīs," saka Kubala.
Rīsu šķirnes var būtiski atšķirties
Ne visas rīsu šķirnes vienādi ietekmē cukura līmeni asinīs. Pēc eksperta teiktā, tāpat kā kartupeļiem un makaroniem, rīsu šķirne un pagatavošanas veids ietekmē to, kā tie paaugstina cukura līmeni asinīs.
Jo īpaši brūnie rīsi satur ievērojami vairāk šķiedrvielu un olbaltumvielu nekā balti rīsi. Šķiedrvielas un olbaltumvielas palēnina ogļhidrātu gremošanu un uzsūkšanos, kas noved pie mazāka un pakāpeniskāka cukura līmeņa paaugstināšanās pēc ēdienreizes.
Basmati rīsiem ir zemāks GI nekā Jasmīna rīsiem, un tie parasti izraisa pakāpeniskāku cukura līmeņa pieaugumu asinīs. Autore to skaidro ar to, ka basmati satur augstāku rezistentās cietes daudzumu, kas apgrūtina tā sadalīšanos un uzsūkšanos.
Svarīga ir arī porcijas lieluma nozīme: pat rīsi ar zemāku GI var būtiski paaugstināt cukura līmeni asinīs, ja tos lieto lielos daudzumos.
"Porcijas lieluma kontrole un šķirņu izvēle ar zemāku GI var palīdzēt samazināt strauju cukura līmeņa pieaugumu un kontrolēt kaloriju uzņemšanu," teikts rakstā.
Svarīgākie faktori, kurus lielākā daļa cilvēku ignorē
Mēģinot izvēlēties veselīgu ogļhidrātu avotu, lai cukura līmenis asinīs strauji nepaaugstinātos, daudzi cilvēki koncentrējas tikai uz ēdienu un neņem vērā citus faktorus, kas arī var ietekmēt cukura līmeni asinīs. Autore nosauca šos faktorus:
- Produktu kombinācija. Ogļhidrātu kombinēšana ar produktiem, kas bagāti ar šķiedrvielām un olbaltumvielām, var palīdzēt palēnināt gremošanu un mazināt strauju cukura līmeņa paaugstināšanos pēc ēdienreizes.
- Porcijas lielums. Pat veselīgi un sātīgi ogļhidrātu avoti var būtiski ietekmēt cukura līmeni asinīs, ja tos lieto lielos daudzumos.
- Pagatavošanas metodes. Lai gan dažas pagatavošanas metodes var palīdzēt samazināt ēdiena ietekmi uz cukura līmeni asinīs, citas var radīt pretēju efektu. Piemēram, produktu panēšana un cepšana eļļā vai cukura glazūras pievienošana var būtiski palielināt cukura līmeni asinīs.
Kā skaidroja Kubala, runājot par veselīga cukura līmeņa uzturēšanu asinīs, lielāka nozīme ir vispārējai uztura kvalitātei, nevis kādam atsevišķam produktam.
"Lai gan ogļhidrātu avotu izvēle ar augstu šķiedrvielu saturu, piemēram, kartupeļi, brūnie rīsi un cietie kviešu makaroni, var palīdzēt uzturēt stabilāku cukura līmeni asinīs, arī svarīgi ir veidot līdzsvarotas maltītes un uzkodas, kas satur olbaltumvielas un šķiedrvielas, kā arī atcerēties par porciju lielumiem," viņa secināja.