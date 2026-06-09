Divi triki, kas palīdzēs ceriņzarus saglabāt ilgāk
Ceriņu zarus lauzt vai tomēr griezt, un vai tiešām tie ir jāliek karstā ūdenī - šie jautājumi ik gadu kļūst aktuāli ceriņu laikā. Lūk, skaidrojums, kā ir patiesībā.
Lai gan dažkārt dzirdēts, ka ceriņu zarus, paredzētus likšanai vāzē, labāk nolauzt, nevis nogriezt, tā tomēr nevajag darīt. Kāpēc? Jo tas kaitē kokam – lūzuma vietā dažkārt tiek noplēsta mizas strēmele, un plēsuma vietā ātri var iemesties infekcija. Arī nolauztajam zaram lūzuma vieta sanāk nevienāda, un zars neuzsūc ūdeni, kā vajadzētu. Lai ceriņš ilgāk saglabātos, pirms likšanas vāzē ceriņzara kātu iegriez vai iešķel ar ļoti asu nazi. Griezumam vajadzētu būt apmēram 5 cm dziļam, tad zars varēs labāk uzsūkt ūdeni.
Iegrieztos zaru galus pirms likšanas vāzē uz brīdi iemērc karstā ūdenī – tas palīdzēs atvērties šūnām, un ceriņš ilgāk saglabāsies svaigs. Pēc tam ieliec istabas temperatūras ūdenī. Ja uzreiz vāzē liesi karstu ūdeni un tajā ceriņus atstāsi, tie straujāk nodzīvos savu mūžu.