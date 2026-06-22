Ne visas puķes der Līgo vainagam: floristi nosauc labākās un sliktākās izvēles
Tuvojoties Jāņiem, daudzi dodas pļavās un dārzos, lai pītu tradicionālos Līgo vainagus. Tomēr ne visi augi vainagā izskatīsies vienlīdz skaisti visas svētku dienas garumā. Daži ziedi novīst jau pēc pāris stundām, kamēr citi saglabā savu izskatu līdz pat nākamajai dienai.
Floristi un augu pazinēji iesaka vainaga pīšanai izvēlēties ne tikai skaistākos, bet arī izturīgākos augus.
Visizturīgākie ziedi un augi vainagam
Par vienu no labākajām izvēlēm tiek uzskatītas margrietiņas. Tās ir viegli pieejamas, ilgi saglabā svaigu izskatu un piešķir vainagam klasisku vasaras noskaņu.
Tāpat labi piemēroti ir:
- pīpenes;
- pelašķi;
- rudzupuķes;
- āboliņš;
- vīgriezes;
- asinszāles;
- mežrozīšu zariņi;
- ozola lapas;
- bērzu zariņi.
Īpaši iecienīti ir arī dažādi smaržīgie augi – piparmētras, melisa un timiāns. Tie ne tikai papildina vainagu ar zaļumu, bet arī piešķir patīkamu aromātu.
Ozollapas – ne tikai tradīcija
Jāņu vainagi vīriešiem tradicionāli tiek pīti no ozola zariem. Ozollapas ir ne tikai simboliski nozīmīgas, bet arī ļoti izturīgas. Pareizi sapīts ozollapu vainags svaigs var saglabāties vairākas dienas.
Arī sieviešu vainagos ozollapu zariņi var kalpot kā stabils pamats, kas palīdz noturēt formu un pagarina vainaga mūžu.
Kuras puķes ātri novīst?
Lai gan daudzi izvēlas košus un krāšņus ziedus, ne visi ir piemēroti ilgstošai nēsāšanai.
Vainagos nav ieteicams izmantot:
- peonijas;
- magones;
- īrisus;
- delfīnijas;
- lielziedu rozes;
- lilijas.
Šie augi karstā laikā ātri zaudē mitrumu, kļūst mīksti un var sabojāt visa vainaga izskatu.
Tāpat jāuzmanās no ļoti sulīgiem augiem ar trausliem kātiem, jo tie mēdz lūzt jau pīšanas laikā.
No kādiem augiem labāk izvairīties?
Speciālisti iesaka vainagā nelikt arī indīgus vai ādu kairinošus augus. Piemēram, latvāņus, maijpuķītes, gundegas un citus augus, kuru sula var radīt ādas kairinājumu vai alerģiskas reakcijas.
Ja vainagu plāno nēsāt bērni, augu izvēlei jāpievērš īpaša uzmanība.
Kā panākt, lai vainags ilgāk saglabātos svaigs?
Lai vainags neizkalstu vēl pirms svētku vakara, augus ieteicams vākt agrā rītā vai vakarā, kad tie ir uzkrājuši vairāk mitruma.
Pēc nopīšanas vainagu var:
- apsmidzināt ar ūdeni;
- uzglabāt vēsā vietā;
- ietīt mitrā dvielī vai audumā;
- līdz svētkiem turēt ledusskapī.
Ja vainags tiek gatavots dienu iepriekš, šie paņēmieni palīdzēs saglabāt tā svaigumu un košumu.
Tradīcijas un dabas daudzveidība
Līgo vainags nav tikai rotājums – tas ir viens no senākajiem latviešu saulgriežu simboliem. Tāpēc floristi aicina necensties veidot ideāli simetrisku kompozīciju, bet izmantot dabā pieejamos augus un pļavu ziedu daudzveidību.
Jo dabiskāks būs vainags, jo vairāk tas atspoguļos vasaras saulgriežu garu un Latvijas pļavu bagātību.