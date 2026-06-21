Oda kodums neizturami niez? Lūk, ko iesaka speciālisti
Lai gan odu kodumi parasti nav bīstami, nieze var būt tik kaitinoša, ka sabojā gan miegu, gan atpūtu. Turklāt daudzi cilvēki neapzināti pieļauj kļūdu – jo vairāk kasa koduma vietu, jo ilgāk tā niez.
Speciālisti skaidro, ka nieze rodas organisma imūnās reakcijas dēļ. Odam iekožot, zem ādas nonāk tā siekalas, un organisms sāk izdalīt histamīnu. Tieši šī viela izraisa apsārtumu, pietūkumu un vēlmi kasīties.
Pirmais palīgs – aukstums
Viens no efektīvākajiem veidiem, kā mazināt niezi, ir aukstums. Dermatologi iesaka uz koduma vietas uz dažām minūtēm uzlikt aukstu kompresi, ledus maisiņu vai mitru, vēsu dvieli.
Aukstums samazina asinsriti konkrētajā vietā un palīdz mazināt pietūkumu un niezi.
Nekasiet, lai cik grūti tas būtu
Lai arī pakasīšana uz mirkli sniedz atvieglojumu, patiesībā tā situāciju pasliktina. Kasot ādu, tiek veicināta vēl lielāka histamīna izdalīšanās, un nieze var kļūt vēl izteiktāka.
Turklāt sakasīta āda var iekaist vai pat inficēties.
Palīdz arī aptiekās nopērkamie līdzekļi
Ja kodumi ir īpaši nepatīkami, var izmantot:
- antihistamīna želejas;
- pretalerģijas krēmus;
- kalamīna losjonu;
- speciālus līdzekļus pēc kukaiņu kodumiem.
Smagākos gadījumos ārsti dažkārt iesaka arī iekšķīgi lietojamus antihistamīna preparātus.
Tautas metodes – dažas patiešām darbojas
Lai gan internetā atrodami simtiem padomu, ne visi ir zinātniski pamatoti. Tomēr daži mājas līdzekļi patiešām var palīdzēt:
- alvejas želeja nomierina ādu;
- auzu pārslu komprese mazina kairinājumu;
- sodas pasta (nedaudz ūdens un dzeramā soda) dažiem cilvēkiem samazina niezi;
- medus var palīdzēt mazināt iekaisumu, jo tam piemīt antibakteriālas īpašības.
Kāpēc dažiem cilvēkiem kodumi niez daudz vairāk?
Dermatologi norāda, ka reakcija uz odu kodumiem katram cilvēkam ir atšķirīga. Bērniem un cilvēkiem ar jutīgāku imūnsistēmu pietūkums un nieze mēdz būt ievērojami izteiktāki.
Dažkārt ap kodumu veidojas vairāku centimetru plats apsārtums un pietūkums, kas saglabājas vairākas dienas. Tas ne vienmēr liecina par alerģiju, taču, ja parādās elpošanas grūtības, sejas pietūkums vai citi nopietni simptomi, nekavējoties jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības.
Interesants triks, ko iesaka daži dermatologi
Daži speciālisti iesaka uz dažām sekundēm piespiest koduma vietai siltu karoti vai izmantot speciālas ierīces, kas rada īslaicīgu siltumu. Tiek uzskatīts, ka karstums var īslaicīgi ietekmēt vielas, kas izraisa niezi. Tomēr jābūt uzmanīgiem, lai neapdedzinātu ādu.