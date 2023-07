Shutterstock

Jaudīgās krūmmellenes: kāpēc tās ēst vajadzētu saujām

Garšīgi "100 Labi Padomi"

Krūmmellenēs ir A, C, E, K, B1, B2, B3 un B6 vitamīni, folāti, kālijs, mangāns, varš, antioksidanti (antocianīns un flavonoīdi), tanīni. To antioksidanti ir vieni no iedarbīgākajiem un jaudīgākajiem – spēj samazināt iekaisumu, noturēt atmiņu rāmjos, palīdz normāli darboties sirds un asinsvadu sistēmai, arīdzan veicinot holesterīna līmeņa samazināšanos asinīs.