Ainavu arhitekte no Ukrainas sniedz padomu, kā karstuma laikā parūpēties par zālāju

Īpaši smags pārbaudījums sausā vasara un karstums ir pilsētas zaļajiem apstādījumiem. Jau šobrīd zāle visur ir kļuvusi vairāk dzeltena, kā zaļa. Pilsētā gaiss ir vēl karstāks un sausums izspraužas skaudrāk, jo ne visur ir iespēja apstādījumus regulāri laistīt.

Zālāji un laistīšana

Janute skaidro, ka šobrīd, kad sausums ir bijis jau tik ilgstošs, nav jēgas laistīt zālājus pa drusciņai, nedaudz katru dienu. Neliels ūdens daudzums, kaut bieži, tāpat aiztek prom , zāle nepadzerās . Ja ir iespēja, tad ir jālaista reti, bet pamatīgi, tas nozīmē pa 10 – 20 l ūdens uz kvadrātmetru zālājam. Laistīšanai jānotiek agri no rīta vai vēlu vakarā. Ja kārtīgi salej zālienu, ziemcietes, krūmus un koku apdobes, tad nākamā laistīšana var būt pēc 3-4 dienā, pat šādā karstā laikā. Laistīšanai labākais laiks ir no rīta, vai vakaros, lai saudzētu augus un neradītu tiem lieku stresu, laistot pašā dienas vidū, kad ir lielākais karstums. Laistīšana dienas vidū un karstajos saules staros, var atstāt izdedzinātas pēdas uz augu lapām, kas rodas saulei intensīvi karsējot tikko aplaistītos augus un apdedzinot auga lapas no ūdens pilēm uz tiem.

Attiecībā uz zālājiem pie daudzdzīvokļu namiem, iedzīvotājiem ir kopīgi jāvienojās, cik daudz darba un līdzekļus ir gatavi ieguldīt, lai zālājs būtu zaļš arī sausuma periodā. Zālāja laistīšana prasa gan papildus darbu un resursus no apsaimniekotāja, gan arī papildus finansiālos izdevumus , kas nāks klāt pie mājas kopīgā ūdens patēriņa. Ne visi iedzīvotāji ir gatavi maksāt par ūdeni zālāju laistīšanai.

Laistīšanai labākais laiks ir no rīta, vai vakaros, lai saudzētu augus un neradītu tiem lieku stresu. (Foto: Pexels.com)

Zālāju mēslošana un pļaušana

Karstā laikā un sausuma periodā zāli pļaut nevajadzētu, katrā ziņā, ja to dara, tad nevajadzētu ļaut zemāk par 7-8 cm. Šajā karstumā, nopļaujot zemāk, zālāju saknes būs mazāk pasargātas no karstuma. Tas attiecās uz zālājiem, ko regulāri laista un kas turpina augt. Izkaltuši un dzelteni zālāji neaug, tomēr ir jāseko līdzi, ja zāle nav ilgi pļauta, ir izaugusi gara un tagad arī sadzeltējusi un izkaltusi, tad to noteikti ir jānopļauj, lai mazinātu ugunsdrošības riskus. Īpaši tas attiecās uz zālājiem, kas atrodas mežu tuvumā.

Mēslojumu tagad karstumā neliek. Parasti zālāju mēslo 4 reizes sezonā. Tagad, nākamā mēslošanas reize ir jūlijā, kad zālāju mēslo ar kāliju. Tomēr nevajadzētu to sausā veidā izkaisīt zālājā, tam nebūs nekāda labuma. Mēslojums ir jānodrošina kopā ar ūdeni, lai tas veiksmīgi uzsūktos augā.

Par zālājiem pēc karstuma perioda

Tā kā pilsētas zālāji parasti nav tīri, tas ir nav iesētas noteikta veida zāles sēklas, bet ir dažādi augu samaisījumi, tai skaitā daudz nezāles, tad pēc pirmajiem lietiem, nezāles būs tās, kas zaļos visātrāk un atjaunosies ātrāk. Zālāju augi nav tik izturīgi pret karstuma un sausuma radīto stresu un bojājumiem, tādēļ ļoti iespējams, ka zālāju sēklas nāksies sēt klāt jau šajā sezonā.