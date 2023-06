Video: Regīna Devīte skaita iepirkšanās izaicinājumā ietaupīto naudu

Šefpavārs Rihards Zommers viesojas pie aktrises Regīnas Devītes, kura apkopojusi rezultātus savai dalībai gudrās iepirkšanās izaicinājumā “Viens – divi – izdevīgi!”. Viņa atzīst: “Es beidzot sāku sekot līdzi reklāmas bukletiem, skatīties piedāvājumus. Smuki sarakstīju, kas jāpērk, kas man ir vajadzīgs, un pirku nevis to, ko gribu, bet to, kas ir nepieciešams, vairāk domājot par to, ko es pērku, kā es pērku.”

Rezultāts aktrisi pārsteidzis: “Katrā ziņā es sapratu, ka nauda jāplāno nevis pēc iepirkšanās, bet pirms iepirkšanās. Un man ir izdevies šajā laikā ietaupīt vasaras atvaļinājumam!”

Noskaties video un uzzini, kā aktrisei veicās ar iepirkumu plānošanu un kādas atziņas viņa guvusi.