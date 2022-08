Gruzijas sarkanie, ko nogaršot brīvdienās

Mēs visi gribam, lai mums būtu tā viena ideāla diena, bet reizēm ir diezgan sarežģīti tādu radīt. Bieži vien izvēloties to vienu sarkano, kas pievieno dzirksteli mūsu īpašajiem mirkļiem, nonākam diezgan nedrošā situācijā. Esot dažādu vīnu skaita pārņemti, vilcināmies izvēlēties vienu no desmitgadēs radītām pudelēm.

Lai ideālas dienas būtu ideālas un lai stresu padzītu no savām laimīgajām stundām, esam sagatavojuši divus iecienītākos Gruzijas sarkanvīnus, ar kuriem dalīties ar jums, laimīgus mirkļus padarīt vēl laimīgākus un stāstus neaizmirstamus.

Mudjuretuli

Pirmā no mūsu sarkanā vīna izvēlēm ir Mudjuretuli - leģendārs sarkanvīns no kalnainā Racha-Lechkhumi, kas ir viens no vismazāk cilvēku skartajiem Gruzijas reģioniem. Vīns tiek gatavots no Mudjuretuli vīnogām, kas lieliski piemērotas samtainajiem vīniem un vasaras stāstiem kalnos, kur radām savus maģiskos piedzīvojumus. To raksturo tumši violetā krāsa, harmoniskā garša un izsmalcināts, patīkams saldums, kā arī izteikti augļu toņi un šķirnes aromāts - Mudjuretuli vīnogas noteikti ir lielisks pamats maiga, aromātiska vīna - Mudjuretuli, radīšanai.

Tā kā Latvijā nav tik viegli atrast šo reto vīnu, mēs vēlētos jums pastāstīt vairāk par to, kas noteikti ir pieejams Latvijas vīna entuziastiem - Mudjuretuli 2019 no Bimbili.

Prestižā starptautiskā mediju zīmola Decanter konkursa bronzas medaļas ieguvējs Mudjuretuli 2019 noteikti ir izcilu augstas kvalitātes un autentisku vīnu pārstāvis. Glāzē Mudjuretuli 2019 melnajā kokā izdalās meža ogu - meža zemeņu, upeņu, jāņogu lapu, notis. Viena glāze šī krāšņā gruzīnu sarkanā uzlabo vīna dzeršanas un dzīves pieredzi un padara mūsu piedzīvojumus vēl aizraujošākus.

Aleksandrouli

Turpinot ar kārtējo mūsu izlasi, iepazīstināsim ar Aleksandrouli. Neticami mīkstas un pēc garšas krēmīgas - vēlākā posmā novāktās Aleksandrouli vīnogas ir piesātinātas ar garšu. To saldais aveņu un melno ķiršu aromāts ir nevainojams krāšņa sarkanvīna - Aleksandrouli, radīšanai.

Sausais vīns ar augļu un saldu aromātu, lakricai līdzīgu smaržu un upeņu, aveņu un kazeņu notīm. Malkojot Aleksandrouli, patiešām saldais augļu aromāts ir loģiski atpazīstamāks pussaldajā vīnā. Sulīgas un nedaudz sūras garšas un gandrīz samtainais pieskāries ir tas, kas padara mūsu īpašos mirkļus vēl īpašākus. Patīkamas vakariņas? Dzērienu organizēšana? Pikniks ar draugiem? Aleksandrouli visu padara vienkāršāku un jautrāku.

Aleksandrouli ir atslēga, lai katru reizi baudītu vienu un to pašu vīnu, bet piedzīvotu to nedaudz citādā veidā, lai iepazītu jaunus aromātus un veidotu jaunas atmiņas.

