Metode, kas atvieglo dzīvi - lāzerepilācija. Kas par to jāzina, un kam lāzerpilāciju veikt nevajadzētu

Lāzerepilāciju var veikt dažādām ķermeņa zonām: sejai, krūtīm, mugurai, kājām, rokām, padusēm un bikini. Procedūra ir piemērota gan sievietēm, gan vīriešiem, kā arī dažādiem ādas tipiem. Lāzerepilāciju var veikt jebkurā gadalaikā – tikai jāparūpējas par aizsardzību no saules.

Lāzerepilāciju veic gan estētikas nolūkos, gan medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja ir hirsutisms (pastiprināta apmatojuma augšana sievietēm pēc vīrišķa tipa) vai hipertrihoze (pastiprināta matu augšana zonās, kur parasti matiņi neaug). Apmatojuma likvidēšana mazina arī nepatīkamo sviedru smaku. Tad efekts ir jau pēc vienas reizes, bet, lai tas būtu ilgāks, lāzerepilācija jāveic kursa veidā.

Gribu uzsvērt, ka lāzerepilācija samazina matu augšanu, nevis tos neatgriezeniski iznīcina. Rezultāts nav novērojams tūlīt pēc procedūras, matu folikulu kopējais daudzums tiek apstrādāts pakāpeniski. Pirmos rezultātus var pamanīt otrajā nedēļā pēc procedūras. Pēc katras procedūras matiņi augs aizvien retāk, būs plānāki, gaišāki un smalkāki, līdz to vairs nebūs.

Foto: Shutterstock

Kā notiek procedūra? Tās laikā ar jaudīgu gaismas staru tiek iznīcināti matiņu folikuli. Matiņi pēc tam aug ievērojami lēnāk, to struktūra kļūst plānāka, turklāt pilnībā tiek izslēgta matiņu ieaugšana. Lai arī lāzerepilācijā izmanto augstas enerģijas iekārtas, procedūras laikā ir jūtams tikai siltums un neliela kņudināšana, bet sajūtas nepāraug diskomfortā.

Cik bieži? Nepieciešamo procedūru skaits katram ir individuāls un atkarīgs no hormonālā fona, melanīna daudzuma matiņos. Maksimāli vēlamo rezultātu parasti var sasniegt pēc lāzerepilācijas kursa – nepieciešamas vidēji 6–8 procedūras, kas tiek veiktas ar 4–6 nedēļu intervālu. Uzturošā procedūra jāveic tikai reizi pusgadā vai gadā. Maksa par lāzerepilāciju atkarībā no apstrādājamās zonas laukuma ir no 20 līdz 35 eiro (virslūpai), no 240 līdz 275 eiro (abām kājām visā garumā).

Ņem vērā!

● Vismaz divas nedēļas pirms lāzerepilācijas nedrīkst sauļoties vai lietot pašiedeguma līdzekļus, vismaz vienu mēnesi nav ieteicams veikt vaksāciju vai epilāciju, nedēļu pirms procedūras nedrīkst lietot ādu kairinošas vielas, medikamentus, ziedes uz ādas, bet dienu pirms procedūras izvēlētā zona ir jānoskuj (arī virslūpa).

● Lāzerepilāciju nedrīkst veikt cilvēki, kas ir nesen iesauļojušies; ja ir aktīvi iekaisīgi elementi apstrādājamā zonā (izsitumi, zvīņēde) vai ādas dzīšanas traucējumi (piemēram, keloīdu rētu veidošanās); grūtnieces un māmiņām, kas baro bērnu ar krūti; cilvēki ar noteiktām, piemēram, autoimūnām slimībām, kā arī atsevišķu medikamentu lietošanas laikā, kas paaugstina ādas jutību pret gaismu.