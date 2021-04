Kāpēc puķu dobi atdalīt no zāliena?

Kāds labums?

● Atdalot zālienu no puķu dobēm, tiek ierobežotas augu saknes, līdz ar to nezāles netiek dobē, bet puķes – zālienā.

● No zāliena atdalītā puķu dobē retāk netīšām iekāps bērni vai mājdzīvnieki.

● No puķu dobes atdalītu zālienu ir daudz vienkāršāk nopļaut, jo netraucē nedz nolīkušās, nedz pārāk tuvu zālienam augošās puķes.

● Katram augam ir nepieciešama atšķirīga kopšana, taču, ja zāliens aug cieši pie puķu dobes, tas saņem to pašu mēslojumu, to pašu ūdens daudzumu, kas tiek puķu dobei, un otrādi. Tāpēc nereti zāliens ap puķu dobes malām ir panīcis vai arī puķes gar tā malu vareni aug, bet slikti zied.

● Augot cieši blakus, zāliena saknes konkurēs ar puķu dobē augošajiem augiem par barības vielām, un uzvarēs spēcīgākais. Jo plašāka būs vieta starp zālienu un puķu dobi, jo mazāk tiem būs savā starpā jākonkurē.

3 paņēmieni, kā veidot atdalošo joslu

1. Visvienkāršāk puķu dobi no zāliena vari atdalīt ar nelielu grāvīti un augus stādīt tikai 15–20 cm attālumā no mauriņa malas. Lai šāds nodalījums izskatītos vizuāli skaistāks, uz tā uzklāj mulču, piemēram, lielākam efektam kādu no krāsainajām mulčām, kas harmonizē ar ziedu krāsām. Apdobes veidošanai ir piemērota lāpsta ar taisnu galu vai tieši apdobju veidošanai paredzēta lāpsta.

2. Puķu dobes no zāliena viegli atdalīt ar plastmasas lentēm, kas ir paredzētas tieši šādam nolūkam. Tās ir viegli ieklājamas un padodas locīšanai, tāpēc nesagādā grūtības tās aplikt ap dažādu formu puķu dobēm. Daļu lentes vari atstāt nedaudz virs augsnes vai arī visu iedziļināt zemē.

3. Gar puķu dobi zālienā vari izveidot bruģa vai akmens taciņas. Šāds risinājums dārzam piešķirs neparastāku izskatu, īpaši, ja gar taciņas malām aug augi, kuru lapas vai ziedi slīgst pār puķu dobes malām.