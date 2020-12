Ja nepaspēji vasarā, apgriez kalnu priedi tagad

Kalna priežu jaunie dzinumi un zari jāapgriež tādēļ, ka koki mēdz pāraugt un zaudēt formu. Apgriežot tiek ierobežota to augšana, piešķirta forma un koks izskatās kuplāks – priežu galotnes kļūst līdzīgas apaļiem akmeņiem vai bonsai kociņiem. Ja kalnu priedi neformē, tā desmit, piecpadsmit gadu laikā izaug liela un kļūst neglīta, īpaši ja gadās tik karsta vasara, kāda bija šogad.

Karstumā priedes sāk mest iekšējās skujas, kas koka dzīvībai nav nepieciešamas; lai nodrošinātu zaru galu dzīvīgumu, priede pati regulē atbrīvošanos no skujām. Ja priedi nekad necērp, tā ik pa reizei metīs vidus skujas un ar laiku kļūs plika, tāpēc, lai to sakuplinātu un veidotu glītu formu, tā noteikti ir jāapgriež. Vecām priedēm zari briest lēnāk, ir tievi, un tad, lai izveidotu bonsai formu, ir ļoti jānopūlas, tāpēc labāk to darīt jau laikus, kamēr koks vēl jauns.

Griežot jaunos dzinumus, jāievēro proporcija – tik, cik izdzīts dzinums, tik arī gar skujas garumu jānogriež. Tad priedes gali veidojas apaļi un glīti.

Silta ziema šai darbībai ir visnotaļ piemērota – kokam nekas nenotiks, ja griezīsi jaunos dzinumus un zarus arī ap Ziemassvētkiem vai vēlāk, protams, ja nav sniega un sala.

Tomēr jāatceras, ka koka formēšanu vajadzētu veikt, pirms sāk attīstīties dusošie pumpuri, proti, līdz februāra beigām. Jāievēro, ka pēc koka apgriešanas nevajadzētu steigties ar slāpekli saturošu minerālmēslu lietošanu. Daudzi dārzkopji augus baro ļoti agri, bet to nevajadzētu darīt – lai neaizlaistu bojā. Tas var notikt, ja augus vēlu apgriež un agri mēslo ar minerālmēslojumu; to vajadzētu atlikt uz aprīļa beigām, maija sākumu.

Griežot zarus, nav jālieto brūču ziedes, lai griezuma vieta sarētotos, jo priedei kā kokam, kas sveķo, visas rētas aizvelkas pašas.

Ideja! Decembrī griezt dzinumus ir izdevīgi arī tāpēc, ka glītos zariņus vari izmantot svētku rotājumiem.

