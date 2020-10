Kāpēc dārzā dakša ir labāka par lāpstu

Dakšas plusi

■ Tā saudzīgāk apietas ar augsnes mikrofloru (augsnē mītošajiem organismiem nepatīk, ja viņu dzīves telpa tiek apgriezta ar kājām gaisā, kā tas notiek, ja rok ar lāpstu, un viņi piepeši tiek iegrūsti tumsā un bezgaisā, savukārt mitrā dziļumā mītošie tiek izmesti virspusē un pakļauti saulei). Pēc dobes uzrakšanas ar lāpstu paiet diezgan ilgs laiks, līdz augsnes bioloģiskā struktūra no jauna sakārtojas un atdzīvojas. Irdinot ar dakšu, šī struktūra lielā mērā saglabājas.

■ Dakšas zari bez īpašām problēmām ieurbjas arī smagā un mālainā augsnē, un pat akmeņainā augsnē dakša iekļūst vieglāk nekā lāpsta.

■ Mitra un slapja augsne pie dakšas zariem pieķeras daudz mazākā mērā nekā pie lāpstas.

■ Ar dakšu var daudz saudzīgāk izcelt no zemes augus, kuriem svarīgi netraumēt un nesabojāt saknes, ar to vieglāk un ērtāk izpurināt augu saknes un nezāļu kušķus, ar to labāk izcilāt un apgrozīt kompostu, uzirdināt augsni dobēs, to nerokot un otrādi neapmetot.

Zināšanai!

● Nerūsējošā tērauda dakšas ar tieviem un ļoti gludiem zariem labi noder smagas un mālainas augsnes izcilāšanai, pussatrūdējuša komposta apvēršanai un nopļautas zāles irdināšanai.

● Ja nepieciešams izcilāt un uzirdināt smilšainu un smalkgraudainu augsni, jāizvēlas dakša ar platākiem zariem. Tādas mēdz gatavot no rūdīta tērauda.

