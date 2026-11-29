Vīrietis ASV loterijā laimē miljonu - un uzreiz nonāk aiz restēm izraidīšanas lietā
Pagājušās nedēļas nogalē ASV Masačūsetsas štata loterijas rīkotāji publicēja fotogrāfiju, kurā smaidošais Ariels Velaskess-Moraless tur rokās milzu čeku par laimēto vienu miljonu dolāru. Taču jaunā bagātnieka prieki bija īsi.
ILLEGAL ALIEN WHO CLAIMED $1 MILLION MASSACHUSETTS LOTTERY PRIZE ARRESTED BY ICE Ariel Antonio Velasquez-Morales, an illegal alien from El Salvador who was released under the Obama administration and ordered removed in April 2014, was arrested by ICE after claiming a $1 MILLION Massachusetts State Lottery prize. The rights and privileges reserved for American citizens are for American citizens, NOT illegal aliens. The patriots of ICE continue to work around the clock to enforce our nation’s laws and serve the American people. https://t.co/oD0cJw0DGd— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 25, 2026
Jau pēc dažām dienām ASV Imigrācijas un muitas dienests (ICE) Velaskesu-Moralesu aizturēja tajā pašā Bostonas apkaimē, kur viņš vietējā veikalā par 10 dolāriem bija iegādājies laimīgo momentloterijas biļeti. Nu viņam draud izraidīšana no ASV. Dienests norāda, ka Salvadoras pilsonis valstī bez likumīga pamata uzturējies vairāk nekā desmit gadus.
“Izskatās, ka viņa veiksme ir beigusies,” paziņoja ICE pārstāvis Maika Boks. Nav zināms, vai ziņa par laimestu piesaistīja dienesta uzmanību. ICE atteicās komentēt, kas noveda pie Velaskesa-Moralesa aizturēšanas un kur viņš pašlaik tiek turēts. Dienests paziņoja, ka viņš paliks apcietinājumā līdz lēmuma pieņemšanai par viņa izraidīšanu, taču neminēja, vai viņu piespiedīs toties tieši uz Salvadoru.
Velaskess-Moraless spēlēja momentloteriju “$2,000,000 50X Cashword”, kurā spēlētāji nokasa pārklājumu uz krustvārdu mīklai līdzīgas biļetes, lai atklātu pilnus vārdus. Kā norāda loterijas rīkotāji, tā bija pirmā šāda biļete, ko viņš nokasīja, un tajā viņam izdevās atklāt 11 vārdus.
Saskaņā ar ICE sniegto informāciju Velaskess Moraless izvēlējās saņemt laimestu vienā maksājumā - 650 000 ASV dolāru pirms nodokļu nomaksas. Pagaidām nav zināms, kas ar laimestu notiks.
ICE paziņoja, Velaskess-Moraless nelikumīgi ieceļoja ASV 2013. gadā, Baraka Obamas prezidentūras laikā, šķērsojot robežu Teksasas Riograndes ielejā. ASV prezidents Donalds Tramps, kurš solīja sarīkot vērienīgāko izraidīšanas operāciju ASV vēsturē, ir sācis plašu vēršanos pret nelikumīgu imigrāciju. Viņa otrā pilnvaru termiņa laikā aizturēšanas arvien biežāk notiek valsts iekšienē, tālāk no robežas. Pastiprinot aizturēšanas operācijas, ICE arvien biežāk izmanto agresīvas metodes. 2026. gada jūlijā dienesta apcietinājumā bija gandrīz 66 000 cilvēku - teju par 70% vairāk nekā brīdī, kad Tramps iepriekšējā gadā stājās amatā, vēsta CNN.
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Taču pēc republikāņu smagās sakāves Kongresa vidustermiņa Tramps publiski pieļāvis, ka izmantotās metodes varētu būt bijušas pārāk skarbas un sabiedrībā nepopulāras. Pagaidām nav skaidrs, vai viņš apsver būtiskas izmaiņas imigrācijas politikā.