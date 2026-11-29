Neticams atgadījums lidostā: vīrietis ar sievas pasi pamanās aizlidot līdz Spānijai
Visai neparastu piedzīvojumu piedzīvojis kāds Lielbritānijas iedzīvotājs, kurš, dodoties uz drauga vecpuišu ballīti Spānijā, nejauši paņēmis līdzi sievas pasi. Pārsteidzošākais ir tas, ka vīrietim izdevies ne vien iekļūt Mančestras lidostā un iekāpt lidmašīnā, bet arī aizlidot līdz Spānijai.
Brits Bens Mūrs kopā ar draugiem bija iecerējis pavadīt laiku Spānijas kūrortpilsētā Alikantē. Tomēr neilgi pēc ierašanās galamērķī viņa ceļojums piedzīvoja negaidītu pavērsienu. Dokumentu pārbaudes laikā Spānijas lidostā atklājās, ka vīrietis ceļo ar savas sievas pasi.
Mūram par lielu pārsteigumu neviens līdz tam nebija pamanījis, ka dokumentā redzamā fotogrāfija un personas dati neatbilst ceļotājam.
Lai gan pieļautajā kļūdā vīrietis var vainot pats savu neuzmanību, notikušais raisījis jautājumus arī par dokumentu pārbaudes efektivitāti lidostā. Kā iespējams, ka pasažierim ar citas personas pasi izdevies iekāpt starptautiskā reisā?
Kamēr Mūra draugi turpināja baudīt vecpuišu ballīti saulainajā Spānijā, pašam vīrietim nācās mērot ceļu atpakaļ uz Lielbritāniju.