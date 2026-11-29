Holivudas zvaigznes atkal apvienos spēkus! Top leģendārās “Oušena bandas” turpinājums
Džordžs Klūnijs, Breds Pits, Džūlija Robertsa un Mets Deimons atkal gatavojas apvienot spēkus uz lielā ekrāna. Teju divas desmitgades pēc filmas “Oušena velna ducis” iznākšanas top populārās kriminālkomēdijas turpinājums.
Savas jaunākās filmas “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” pirmizrādē Holivudā Breds Pits sarunā ar izdevumu “Variety” atklāja, ka filmas “Oušena četrpadsmit” uzņemšanu plānots sākt 2027. gada nogalē. Sākotnēji filmēšanu bija paredzēts sākt jau šā gada jūnijā, vēlāk tā tika pārcelta uz decembri, taču nu uzņemšanas sākums atlikts vēl par aptuveni gadu. Jaunajā filmā savās lomās atgriezīsies arī Dons Čīdls, savukārt režisora pienākumus uzņemsies Deivids Līčs.
Kā nesen intervijā izdevumam “People” atklāja filmas režisors, lielākais izaicinājums ir saskaņot Holivudas zvaigžņu saspringtos darba grafikus. Scenārijs jau ir tapis, un aktieri esot ieinteresēti atkal strādāt kopā. Pie scenārija strādājis pats Džordžs Klūnijs kopā ar savu ilggadējo sadarbības partneri Grāntu Heslovu. Arī Pits atzinīgi novērtējis abu paveikto.
Turklāt 26. novembrī aktieris Skots Kāns intervijā izdevumam “Entertainment Weekly” apliecināja, ka gan viņš, gan Keisijs Afleks ir simtprocentīgi gatavi atgriezties savās lomās. Abi iepriekšējās filmās atveidoja brāļus Malojus.
Lai gan jaunās filmas sižets pagaidām tiek turēts noslēpumā, Klūnijs jau 2025. gada nogalē atklāja, ka tajā būtiska nozīme būs varoņu vecumam. Gadu gaitā viņi vairs nav tik veikli kā agrāk, tomēr joprojām ir pietiekami attapīgi, lai īstenotu pārdrošas ieceres. Iedvesmu jaunajam stāstam Klūnijs smēlies 1979. gada komēdijā “Going in Style”, kas vēsta par trim novecojošiem vīriešiem, kuri nolemj aplaupīt banku.
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Pirmā filma “Oušena banda” uz lielajiem ekrāniem nonāca 2001. gadā, gūstot plašu skatītāju atsaucību. Tai sekoja “Oušena ducis” 2004. gadā un “Oušena velna ducis” 2007. gadā. Savukārt 2018. gadā skatītājiem tika piedāvāta atvasināta filma “Oušenas astoņnieks” ar Sandru Buloku, Keitu Blanšetu, Annu Hetaveju un Riannu.