Makolijs Kalkins komēdijā "Viens pats mājās"
2015. gadā aprit 25 gadi kopš uz ekrāniem iznāca populārā Ziemassvētku komēdija ar Makoliju Kalkinu galvenajā lomā – „Viens pats ...
Kevina vietā - 30 gadus vecs vīrietis, bet meitenes vietā - zēns parūkā! Ko, skatoties “Viens pats mājās”, daudzi nav pamanījuši
Lai gan leģendārā Ziemassvētku komēdija “Viens pats mājās” daudzās ģimenēs ik gadu tiek skatīta atkal un atkal, tajā joprojām iespējams pamanīt ko jaunu. Ar vairākiem amizantiem filmēšanas misēkļiem un pārsteidzošiem aizkadra noslēpumiem savā “TikTok” kontā dalījies digitālā satura veidotājs Rihards Gromuls.
1990. gadā uz lielajiem ekrāniem nonākusī ģimenes komēdija “Viens pats mājās” ar Makoliju Kalkinu galvenajā lomā jau vairāk nekā trīs gadu desmitus ir neatņemama Ziemassvētku gaidīšanas laika sastāvdaļa. Stāsts par astoņgadīgo Kevinu, kuru ģimene nejauši atstāj mājās vienu un kuram nākas stāties pretī diviem garnadžiem, iekarojis vairāku paaudžu skatītāju sirdis.
Tomēr, lai arī daudzi filmas sižetu un dialogus zina teju no galvas, tajā joprojām atrodami pārsteidzoši sīkumi, kas pat vērīgākajiem skatītājiem, iespējams, paslīdējuši garām. Uz vairākiem filmēšanas misēkļiem un interesantiem aizkadra noslēpumiem uzmanību savā “TikTok” video vērsis Rihards Gromuls.
Vai esi ievērojis, ka ainā, kurā Kevins ar ragaviņām traucas lejup pa mājas kāpnēm, ārdurvis vienā kadrā ir pusatvērtas, bet jau nākamajā – pilnībā atvērtas? Turklāt, kā norāda Gromuls, realitātē, šādi braucot lejup pa kāpnēm, Kevins ietriektos sienā. Interesanti, ka šo triku nemaz neizpildīja pats Makolijs Kalkins, bet gan aptuveni 30 gadus vecs kaskadieris, kurš aktieri aizvietojis arī citās filmas ainās.
Vēl kāds pārsteidzošs noslēpums saistīts ar Kevina vecākā brāļa draudzenes fotogrāfiju. Izrādās, tajā nemaz nav redzama meitene, bet gan zēns parūkā! Kā skaidro Gromuls, filmas režisors nav vēlējies sāpināt kādu meiteni, izmantojot viņas fotogrāfiju konkrētajā jokā.
Arī Kevina garderobē vērojamas visai amizantas pārvērtības. Brīdī, kad zēns skrien mājās no baznīcas, viņam kājās ir zaļas bikses, taču, nonākot pie mājas, tās jau pārvērtušās zilās džinsās.
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Neizskaidrojamas pārmaiņas piedzīvo arī Kevina vakariņas – sākotnēji uz šķīvja redzamie makaroni ar sieru vēlāk pārvēršas mikroviļņu krāsnī sildāmā gatavajā maltītē.
Gromuls pievērsis uzmanību arī slavenajai ainai, kurā garnadzis Harijs apdedzina plaukstu, pieskaroties sakarsētajam ārdurvju rokturim. Ja rūpīgi aplūko, kā Harijs satver rokturi, kļūst skaidrs, ka uz viņa plaukstas palikušajam burta “M” nospiedumam patiesībā vajadzētu izskatīties citādi.
Atliek vien nākamajā reizē, skatoties iemīļoto Ziemassvētku komēdiju, pievērst šīm epizodēm īpašu uzmanību. Iespējams, izdosies pamanīt vēl kādu filmēšanas misēkli!