VIDEO: Londonas blogere nogaršo latviešu ēdienus - ķiploku grauzdiņus pārspēj negaidīta uzkoda
Londonā dzīvojošā ēdienu blogere Fariha savā sociālo tīklu videosērijā pievērsusies Latvijas virtuvei. Kopā ar draudzeni Sandru viņa nogaršojusi vairākus latviešiem labi pazīstamus ēdienus, atklājot arī savu iecienītāko uzkodu.
Blogere izveidojusi videosēriju ar provokatīvu nosaukumu "Go Back to Your Country" jeb "Dodies atpakaļ uz savu valsti", kuras mērķis ir ar ēdiena palīdzību cīnīties pret rasismu un iepazīstināt cilvēkus ar dažādu tautu kultūru. Ik nedēļu kāds no Farihas draugiem aizved viņu uz ēdināšanas iestādi, kas pārstāv viņa izcelsmes valsts virtuvi. Savukārt 11. epizodē abas draudzenes devās uz Londonā esošo "Balzāmbāru".
Kā atzīst Fariha, atrast autentisku latviešu ēdienu Lielbritānijas galvaspilsētā bijis īsts izaicinājums.
Maltīti blogere iesāka ar iesala dzērienu "Veselība", kā arī dažādām uzkodām. Īpaši viņa gaidīja iespēju nogaršot rupjmaizes ķiploku grauzdiņus, tomēr par viņas iecienītāko uzkodu kļuva kalmāru standziņas. Savukār pamatēdienā abas baudīja vistu ar kartupeļiem un burkānu salātiem. "Man ļoti garšoja krēmīgā mērce, un vista bija ļoti labi pagatavota," savos iespaidos dalījās blogere, latviešu ēdienu salīdzinot ar britu iecienītajām desiņām ar kartupeļu biezeni.
Savukārt desertā abas nogaršoja upeņu uzpūteni ar vaniļas mērci, ko Fariha nodēvēja par ļoti gardu maltītes noslēgumu.
Video gaitā blogere izmēģināja arī savas latviešu valodas prasmes, cenšoties izrunāt ēdienu nosaukumus un novēlot skatītājiem labu apetīti. "Šis bija ļoti labs ievads latviešu virtuvē. Nevaru sagaidīt savu ceļojumu uz Rīgu!" video noslēgumā atzina Fariha.