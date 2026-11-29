Mūžībā devies leģendārās grupas "The Beach Boys" līdzdibinātājs Maiks Lavs
85 gadu vecumā mūžībā devies amerikāņu mūziķis Maiks Lavs – viens no leģendārās grupas "The Beach Boys" dibinātājiem, kurš piedalījies tādu pasaulslavenu hitu kā "Good Vibrations", "California Girls" un "Kokomo" tapšanā.
Mūziķis miris sestdien, 28. novembrī, ģimenes ieskauts. "Viņš bija amerikāņu kultūras ikona, kuru atcerēsies viņa unikālā talanta dēļ un kā iedvesmas avotu vairākām mūziķu paaudzēm. Mēs godinām viņa ievērojamo ieguldījumu amerikāņu mūzikā un prieku, ko viņam sagādāja uzstāšanās savu uzticīgo fanu priekšā," teikts paziņojumā.
Ārvalstu mediju rīcībā nonākušie ārkārtas dienestu sarunu ieraksti liecina, ka sestdien pēcpusdienā mediķi izsaukti uz mūziķa mājām Malibu. Ierakstos minēta sirdsdarbības apstāšanās un atdzīvināšanas pasākumi. Oficiālais nāves cēlonis pagaidām nav publiskots.
Maiks Lavs dzimis 1941. gadā Losandželosā. Kopā ar brālēniem Braienu, Denisu un Karlu Vilsoniem, kā arī draugu Alu Džardinu viņš 1961. gadā izveidoja grupu, kas vēlāk kļuva pazīstama visā pasaulē ar nosaukumu "The Beach Boys". Grupas dziesmas, kurās apdziedāta Kalifornijas pludmales kultūra, sērfings, jaunība un mīlestība, kļuva par neatņemamu 20. gadsimta populārās mūzikas sastāvdaļu.
Lavs bija vairāku grupas pazīstamāko dziesmu līdzautors un vokālists. Viņa balss dzirdama tādos hitos kā "Surfin’ U.S.A.", "I Get Around", "California Girls" un "Little Saint Nick". Viņš piedalījās arī 1988. gadā izdotās dziesmas "Kokomo" tapšanā, kas sasniedza ASV singlu topa pirmo vietu.
Grupas ieraksti visā pasaulē pārdoti vairāk nekā 100 miljonos eksemplāru, savukārt 1988. gadā "The Beach Boys" tika uzņemti Rokenrola slavas zālē.
Lavs turpināja koncertēt arī pēc 80 gadu vecuma sasniegšanas, taču pēdējos mēnešos viņa veselības stāvoklis bija ievērojami pasliktinājies. Šogad grupa vairākkārt atcēla plānotos koncertus. Jūnijā mūziķis sociālajos tīklos atklāja, ka pārdzīvo māsas nāvi, kā arī cīnās ar bronhītu un Covid-19.
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Oktobrī amerikāņu aktieris un mūziķis Džons Stamoss, kurš Lavu dēvēja par savu muzikālo varoni un mentoru, atklāja, ka viņam ir nopietnas veselības problēmas. Neraugoties uz ārstu, ģimenes un draugu mudinājumiem rūpēties par veselību, Lavs vēlējās turpināt uzstāties. Kad mūziķis atgriezās uz skatuves, viņam bija nepieciešama palīdzība, lai uz tās nokļūtu, un koncertu viņš aizvadīja sēdus.
Lava aiziešana mūžībā seko vēl vienam smagam zaudējumam grupas vēsturē – 2025. gada jūnijā 82 gadu vecumā nomira tās līdzdibinātājs un muzikālais līderis Braiens Vilsons.